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El Rocío cambia de escenario: las peregrinaciones extraordinarias se celebrarán en Almonte a partir del 13 de septiembre

La Virgen del Rocío permanecerá en Almonte hasta abril de 2027, lo que modifica el tradicional calendario de peregrinaciones

Los almonteños llevan a la Virgen del Rocío a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte

Los almonteños llevan a la Virgen del Rocío a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte / Alberto Díaz / EFE

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El Correo

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Las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades y asociaciones rocieras comenzarán el próximo 13 de septiembre con una importante novedad: este año no tendrán como destino la aldea de El Rocío, sino Almonte, donde permanece la Virgen desde su traslado del pasado mes de agosto.

La estancia de la Blanca Paloma en el municipio onubense, con motivo de la tradicional Venida de la Virgen, que se celebra cada siete años, trasladará también al pueblo uno de los principales encuentros del calendario rociero fuera de la Romería de Pentecostés.

La Virgen del Rocío permanece desde el 20 de agosto en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que durante los próximos meses recibirá cada fin de semana a hermandades procedentes de numerosos puntos de Andalucía y de otros lugares de España.

La Virgen del Rocío ya está en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

La Virgen del Rocío ya está en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción / Hermandad Matriz de Almonte

Según ha informado la Hermandad Matriz de Almonte, los domingos se celebrarán las peregrinaciones de las hermandades filiales, que acudirán acompañadas de sus hermanos y con sus respectivos Simpecados. Entre las 09.00 y las 13.00 horas se sucederán las eucaristías, con una media de cinco o seis hermandades cada jornada.

Las celebraciones podrán seguirse además en directo a través de las redes sociales de la Hermandad Matriz, con la realización de Doñana Televisión, para facilitar que los devotos que no puedan desplazarse hasta Almonte participen también de estos encuentros ante la Virgen.

Un calendario rociero diferente durante la estancia de la Virgen en Almonte

Las peregrinaciones extraordinarias constituyen cada año una de las grandes citas de las hermandades fuera de Pentecostés. Además de las celebraciones religiosas, estas jornadas reúnen a numerosos hermanos, vecinos y devotos y cuentan habitualmente con la participación de coros y tamborileros.

La presencia de la Virgen en Almonte dejará además imágenes poco habituales. Muchas hermandades llegarán hasta la Parroquia de la Asunción desde las capillas de las hermandades de penitencia almonteñas, que las recibirán antes de sus celebraciones.

Se trata de una tradición vinculada a las Venidas de la Virgen que permite estrechar los vínculos entre las hermandades rocieras y las cofradías del municipio.

Los sábados por la tarde tendrán lugar, por su parte, las celebraciones de las hermandades agregadas. Este año, sin embargo, no se celebrarán los rosarios que tradicionalmente recorren los alrededores del Santuario de El Rocío los sábados.

La Hermandad Matriz ha explicado que la decisión responde a las dificultades que supondría trasladar estos actos a las calles de Almonte por cuestiones de organización, seguridad y circulación.

Más coordinación por el menor tamaño de la parroquia

La celebración de las peregrinaciones en Almonte plantea también un reto organizativo. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción tiene una capacidad inferior a la del Santuario del Rocío, mientras que durante los fines de semana se espera una importante llegada de peregrinos.

La Hermandad Matriz ultima por ello un dispositivo específico y mantiene un contacto permanente con las hermandades para coordinar tanto las celebraciones como la llegada y acogida de los grupos. "Serán meses de reencuentros, de fe compartida y de ese Rocío que se vive intensamente durante todo el año", ha destacado la institución.

Noticias relacionadas y más

El calendario de peregrinaciones extraordinarias 2026-2027 se extenderá desde el 13 de septiembre hasta el 4 de abril de 2027, durante prácticamente toda la estancia de la Virgen del Rocío en Almonte.

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