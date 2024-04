Quique Sánchez Flores: "Mi padre me hizo socio del Sevilla, estaría feliz de verme en un derbi"

El técnico del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, ha comparecido este viernes por la mañana en rueda de prensa para valorar el Gran Derbi del próximo domingo, a las 21:00, ante el Real Betis. El madrileño no podrá contar con Óliver Torres, baja en el último entrenamiento, además de Gudelj, Sow y Pedrosa, por lo que tendrá que recomponer el centro del campo. "Se transmite desde la propia ciudad, constantemente con la gente que te lo recuerda de forma recurrente. Estamos con una ilusión tremenda. Es un partido único, especial, diferente. Con unas connotaciones sentimentales muy fuertes. Ojalá salga el partido que deseamos y hemos preparado porque sería extraordinario", ha valorado.

Uno de los momentos más especiales de la comparecencia ha sido cuando se ha acordado de su padre, Isidro Sánchez, que jugó en el Real Betis y falleció en 2013, y no ha podido evitar emocionarse: "Me hizo socio del Sevilla. Siempre pensó que era un gran club para que yo lo entrenara, cuando él vivía. Lo echaré mucho de menos. Estaría feliz de verme en un derbi entrenando al Sevilla. Me acordaré porque me encantaría que estuviera viviendo lo que estamos viviendo".

El técnico sevillista también ha tenido buenas palabras hacia la afición. "Estamos en deuda y probablemente acabemos la temporada en deuda. Entre los atajos está que podamos ganar mañana, sería fantástico. Sería darles lo que mejor pueden desear para este fin de semana", ha asegurado. "Los jugadores son conscientes, otra cosa es que no hayan podido revertir la situación", ha añadido. Cuenta que durante la semana le "han hablado de la historia de los dos equipos, una explicación muy sana".

Cómo plantear el partido

Para empezar, percibe un "carácter de final, no se puede perder". Explica que hay que "cuidar los detalles, cometer los menos errores posibles, que la atmósfera no te perjudique, distribuir tus emociones... Son futbolistas y entrenadores que hemos pasado por partidos importantes".

Sobre cómo enfrentarse al Betis, se intentará "que no domine el partido en lo que ellos quieren. Reducirles los espacios para que tengamos opciones de que la pelota esté más dividida de lo habitual. En partidos recientes ha habido equipos que le han disputado el balón, le han presionado arriba. Cuanto mejor nos encontremos nos quitemos esa impregnación de ansiedad y rigidez que nos han hecho peores. Hemos hecho un paso importante en el último partido en el segundo tiempo, ese es el camino".

La importancia de acabar con 11

"El rival cuenta, te mide, sabe dónde tenemos dificultades. Como no somos un equipo que todavía esté al 200% en cuanto a rendimiento, intentará hurgar en aquellas situaciones en las que no nos encontremos cómodos. Nosotros también vigilamos lo que hace el Betis e intentaremos buscas esas situaciones que a nosotros nos hacen jugar mejor, en las zonas del campo donde queremos que se desarrolle el partido", añade sobre el conjunto verdiblanco.

El técnico también ha reconocido que están sobreexcitados". "Es un apartado a tener en cuenta. Hubo incidentes el año pasado, es conveniente acabar con 11. Dentro de la excitación y conexión brutal, es importante tener inteligencia y saber que en este tipo de partidos hay que acabar con 11", ha asegurado al respecto.

Dificultad para cambiar el sistema

Las bajas de Óliver, Sow y Gudelj le obligan a hacer cambios. "Vamos a ir con todo, al 100%, con todo lo que tengamos, pero hemos perdido tres jugadores muy importantes en las últimas tres semanas. Tres centrocampistas muy capitales, Óliver, Gudelj, y Sow. Quedan seis partidos y tendremos que buscar una solución. Intentaremos acertar con los jugadores", expone Sánchez Flores.

Lo que no parece que vaya a cambiar es el 5-3-2: "Usamos un sistema porque enmascara los mayores problemas que tenemos, no para brillar. Procuramos ganar y es el sistema que mejor se adapta. Hay jugadores perjudicados y muchos beneficiados con el sistema".

Una de las opciones es Suso. "Cambió el partido el otro día. Ojalá pudiera decirlo todos los días, porque he tenido conversaciones con él continuamente, hablando de fútbol. No soy sospechoso de que no me gusten los jugadores talentosos. A los jugadores especiales y geniales les pido algo más, y ellos lo saben. Cuando me lo dan, lo tienen todo ganado", ha dicho sobre el gaditano.

Y sobre Agoumé, "hizo un gran partido en Vallecas. Ha tenido momentos en los que ha salido con buenas sensaciones en segundos tiempos. El otro día el equipo estaba atascado y no se encontró bien. Le pesó más de la cuenta. Pero hay que seguir teniendo fe".

Buenas palabras para Pellegrini

"Llevará más años que yo entrenando. Lo admiro, me he enfrentado a él con muchos equipos, tantas veces. Representa la profesión extraordinariamente bien", ha declarado sobre el entrenador chileno.

Ha expresado que es "cabal, inteligente, mantiene el tipo, y defiende la profesión con una honestidad brutal. Un entrenador excelente. El equipo tiene su sello, intenta jugar bien. Se maneja bien. Un equipo que viene compitiendo con regularidad y eso no es ninguna broma".