Quique Sánchez Flores: "Soy feliz en el Sevilla, pero hay que decidir en frío cuando acabe todo"

El Sevilla FC no ha entrenado hoy sobre el verde de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, que este jueves inauguró su nuevo edificio principal para la primera plantilla. Tras realizar una sesión en el gimnasio, el técnico del conjunto hispalense, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en sala de prensa para analizar el encuentro contra el Granada, que se disputará este domingo a las 21:00 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El entrenador ha sido preguntado por su continuidad en el banquillo sevillista, ya que cada vez hay más rumores sobre la posibilidad de que no renueve de cara a la próxima temporada. Sánchez Flores ha aplazado la decisión al final de campaña. "Yo estoy muy feliz en Sevilla y en el Sevilla. Hay que dejar que las mentes se relajen para pensar las cosas bien. No creo que haya más futuro que ese, que la temporada acabe y las partes puedan decidir desde la libertad", ha asegurado.

También ha añadido que "anteriormente se han tomado desde la productividad y el resultado último. Eso a mí no me va, me va el convencimiento del club y propio, existen las dos partes. Estoy muy a gusto. Quedan cinco partidos y desde el convencimiento se tomarán las decisiones".

Cómo se afronta la semana y las alternativas a Isaac Romero

"La semana, dentro del optimismo por los buenos resultados, los vemos felices a los jugadores y centrados. Hay que seguir subiendo escalones. Nos quedan cinco partidos y debemos ser honestos y profesionales. Isaac es una pérdida importante, corre por todos y genera mucho. Tenemos que pensar bien para disimular una baja importante"

¿Hannibal y Jordán como opciones?

"Todos los jugadores lo hacen bien. Hay muchas posibilidades. Las alternativas son unas u otras, centrocampistas puros, mediapuntas o delanteros que bajen. Son jugadores de otras condiciones. Como Isaac solo tenemos uno con esas condiciones, y hay otros que deben dar un paso al frente"

Palabras de Fernando sobre poca ambición

"Son jugadores de un nivel compitiendo a otro. Respetamos la trayectoria de Fernando, pero a medida que uno se aleja de los grupos pierde perspectiva y se aleja de la realidad actual, que es un grupo que se deja la piel por cambiar la situación"

Cómo jugar contra el Granada

"El Granada es un equipo que ha dado un vuelco tremendo, uno de los más intensos y que más corren. De los que recibe menos goles en los últimos partidos, con personalidad y sin nada que perder. Jugaremos con el equipo que creamos más conveniente. Es un rival a tener en cuenta. Saldremos con lo nuestro, a intentar mandar"

La situación de Rafa Mir

"Es un chico que está teniendo mucha paciencia con las decisiones de su entrenador, que son contrarias a sus intereses. Entrena bien. No estaba acostumbrado durante su carrera. Son decisiones del entrenador"

Alejo Veliz sigue sin minutos

"Somos de darle continuidad a lo que vemos en los entrenamientos. No tratamos de inventar con jugadores que no alcanzan la titularidad porque pensamos que hay otros por delante. Vemos quiénes nos llenan los ojos. Es un chico joven en una situación incomodísima. Venía para tener minutos y ha perdido protagonismo. No es que haya estado cerca de la titularidad. Los que han salido son los que están la parrilla de salida de la titularidad. Hay diferentes líneas y algunos están más próximos. Alejo no está en la primera línea de salida de la titularidad, pero contamos con él, que potencie sus virtudes y disimule sus carencias. Otros jugadores nos dan algo más positivo a lo que jugamos nosotros"

Isaac Romero se marcha lesionado y no jugará en lo que queda de temporada / AFP7 vía Europa Press

Fernando y el nivel de la plantilla

"Estoy en el Sevilla en un plan de rescate. No puedo valorar el 100% de esta plantilla porque la he conocido en un momento de angustia y necesidad. En un momento de necesidad y auxilio somos peores todos, no puedo hacer una valoración absoluta. Ya están un poco mejor. Y la trayectoria de todos los que se han ido la respetamos muchísimo, pero las perspectivas cambian. Estaría bien que dejen que termine la temporada y luego sigan diciendo lo que vean necesario"

Contactos con la dirección deportiva

"Tengo contacto todos los días con el presidente, que me llama diariamente. Me avisaron al venir, que estaban en el día a día. Me parece perfecto, pero no significa que estemos hablando de la temporada que viene. Seguimos hablando del presente, de lo que pasa cada día"

Similitudes con la primera vuelta

"Partido difícil. Aquel lo basamos en las transiciones, que no corrieran con Bryan Zaragoza, que ya no está. Y ahora sigue siendo peligrosísimo en eso. Juegan alegremente con jugadores descolgados. Hay que recuperar rápido y no partirse. Que no nos partan"

Renovación de Isaac Romero

"Lo más claro que hay es eso. Es la pieza clave, o una de ellas, del futuro del Sevilla. Los jóvenes del primer equipo son el camino. Isaac Romero, Kike Salas, Juanlu...Y más como estos"

Idumbo y otros jugadores del filial

"Tenemos escudriñado a ver si podíamos rescatar algún centrocampista, pero no ha sido posible. Nos vendrían bien porque tenemos cinco medios y antes teníamos ocho. Idumbo ha ido creciendo. Vemos al segundo equipo jugar. Las adaptaciones no son fáciles. El contexto del Sevilla Atlético no era fácil, no derribas la puerta o no se puede. Va a tener proyección, es jugador de crecimiento, pero con nosotros lo tiene difícil"

Tiempo para meditar si seguir

"Cuando acaban las cosas tienes más claridad y puedes tomar las decisiones en frío. Yo ahora tengo la misma intensidad de hace cinco meses y con las mismas dudas en cada partido. No tengo en ninguno asegurado que vamos a ganar. Cuando pase todo es momento de pensar con la cabeza fría"

Buena relación con Sandoval

"Es un tío encantador. Hace dos meses estaba en el grupo de entrenadores que parece que por llevar tiempo fuera le había dado de lado la profesión. Si posiblemente hubiera llegado antes, el Granada hubiera reaccionado antes. Tiene frescura, es simpático y fantástico. Lo conozco de hace muchos años y me cae genial"