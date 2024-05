Óliver Torres: "Me encantaría trabajar en el Sevilla en el futuro"

Sigue el capítulo de despedidas en el Sevilla Fútbol Club. Agradecido y con la sensación de haberlo dado todo, ponía fin Erik Lamela el pasado miércoles a su trayectoria blanquirroja.

Este viernes lo hace Óliver Torres, que abandona la entidad nervionense después de cinco años.

201 partidos en los que ha sumado 11.222 minutos, ganando en 96, 51 empatados y 54 perdidos, viendo puerta en 11 ocasiones y asistiendo en 17. Se marcha además con la conquista de la Europa League por partida doble.

Llegó a su acto de despedida el de Navalmoral de la Mata acompañado de su familia y amigos, entre ellos Joan Jordán, único integrante del Sevilla que no se quiso perder el momento, y con el que se fundió en un abrazo en cuanto lo vio.

Similar a Lamela, varios compañeros quisieron dejarle un mensaje, entre ellos Suso, que sentía "un privilegio por haber compartido todos estos años", o el mismo Jordán, que le recalcaba que "tienes un amigo para lo que necesites". Nyland, Alberto Flores, Acuña, Ocampos, Navas, entre otros le deseaban lo mejor.

Óliver Torres saluda a Víctor Orta / Álex Mérida

Del Nido Carrasco sobre Óliver Torres

"Es un día de los que nunca gustan y se separan los caminos. Es un hasta luego, no un adiós. Hemos escogido este día porque se cumplen 12 meses de la última Copa de la Uefa. Siempre has sumado en los buenos y en los malos momentos, apoyando al equipo y dándolo todo por compañeros y Sevilla Fútbol Club. Tu mayor virtud es la lealtad. Levantaste con el Sevilla dos títulos para deleite de todos. Tras tu lesión te hemos echado en falta. Te llevas el cariño de todos los que formamos el Sevilla y del sevillismo".

La despedida de Óliver Torres

"Es un día triste pero estoy feliz por el reconocimiento que me da el Sevilla. El éxito para mí de hoy no es el reconocimiento ni las copas, son mis compañeros y mi familia, ellos son el mejor trofeo. La idea al llegar era pelear con los mejores y marcho con cuatro finales europeas y dos títulos. He dado todo lo que tenía, mi mejor versión tanto futbolística como personalmente. Gracias a todos como me habéis tratado. No son tiempos fáciles pero vais a volver a llevar al Sevilla a lo más alto. A la gente del club que hacen que nuestra vida sea más fácil y quiero también acordarme de todos los compañeros, me encanta empaparme de sus historias. Joan es la representación de lo que es un compañero y un amigo. También a todos los entrenadores, de todos aprendes y te quedas con algo. Y la afición, poder cantar el himno a capella con ellos, poder levantar las copas con ellos, saltar al césped y ser uno más. Sevilla me ha recibido muy bien y me despide muy bien. Nuestros caminos se separan, pero siempre estaremos conectados".

"Creo que cuando te dan la posibilidad de representar al Sevilla, no estamos en la vida para no dejar huella. Dejo aquí mi personalidad, siempre he intentado sumar en todos los momentos y ser el apoyo que necesitaba cualquiera."

"Sevilla es familia. Según llegas te acoge, no sólo el club, que es muy familiar, sino también la gente que conoces por la calle. Te hace sentir uno de los suyos. La ciudad tiene y da vida. Estos días recapitulando estos cinco años pienso que he sido un afortunado en el club y que la gente que venga aquí aprenda tanto del club y de la ciudad como lo he hecho yo".

Recuerdos a su amigo Joan Jordán y Julen Lopetegui

"Joan representa lo que es la vida, pasas por buenos y malos momentos, es el primero en llegar a entrenar y estoy seguro de que puede cambiar la situación. Además de las dos copas, me llevo un amigo, que es él. La fuerza que tiene mental: eres un ejemplo para mí. Gracias de verdad".

"Hablando de los entrenadores me acuerdo en primer lugar a Julen, el primero que creyó en mí junto a Monchi en este caso, y con Mendilibar al principio nos costó pero luego me hizo sentir bien y me hizo recuperar la ilusión y nos dio un regalo que fue una copa. Pero todos me han marcado mucho".

Lopetegui y la decisión de dejarlo fuera de la lista de Champions

"No fue fácil cuando el 31 de agosto me cogió Julen y me dijo que me había elegido a mí para quedarme fuera de Champions. Hay dos formas de tomárselo, caerse o seguir y decidí seguir y cuando Julen se fue dijo que se arrepentía y se había equivocado conmigo aquel día. La vida me lo recompensó y me lo devolvió en Budapest".

Año difícil

"Como dices, el año ha sido muy complicado para todos. Teníamos muchos problemas como para pensar qué hacemos con Óliver. Después de cinco años hoy es un día de despedidas. Ahora hay otro proyecto".

"Este año sobre todo y parte del pasado la dinámica ha sido negativa pero se trabaja para revertirlo. Creo que es momento de unirse y que el Sevilla esté por encima de todos. Ojalá que se haga esa fuerza para que sea como antes".

"Estar en el Sevilla es un privilegio y una fortuna. Habla su historia y su presente, no tiene que venderse a ningún jugador"

Mi mejor momento es la copa en Budapest, todo el camino que hice. A nivel deportivo y vital me dio muchos aprendizajes. Me encantaría trabajar en el club en el futuro".

"El futuro es incierto, estoy agradecido por toda la gente que se ha interesado por mí. Sea donde sea tendré ganas de reinventarme y dar mi mejor versión".