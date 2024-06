Del Nido Carrasco: "No quiero que la afición esté conmigo, quiero que esté con el Sevilla"

García Pimienta fue presentado este miércoles como entrenador del Sevilla Fútbol Club arropado por Del Nido Carrasco y Víctor Orta, presidente y director deportivo, respectivamente.

Después de comparecer el nuevo míster, fue el momento de Carrasco de responder sobre la actual situación del club y sobre el mercado.

Situación económica del club de cara al mercado

"Hay dos cuestiones a nivel económico. El Sevilla tiene un descenso porque no está en Champions, y otra de tesorería, que el Sevilla acaba de obtener un préstamo de 107 millones de euros y debe estar entre los más solventes de la Liga. Vamos a acabar de regenerar deportivamente al Sevilla y hacerle una plantilla competitiva al entrenador que marque la dirección deportiva y con la que se sienta identificada la afición".

Sobre los jugadores con salarios altos, respondía Carrasco que "cuando llega Víctor tenemos una plantilla cara y costosa que nos ha llevado a cuatro finales y a Champions. Ahora tenemos que seguir regenerando el proyecto teniendo más inventiva, más cantera, y ese es el reto.

El reto más importante y delicado

"Llevo 17 años en el club, he vivido muchas cosas, como las temporadas 2011-12 y 2012-13 que quedamos novenos aunque pudimos ir a Europa por problemas económicos de Málaga y Rayo. Es un reto precioso, estoy ilusionado, vivimos una situación complicada a nivel deportivo, una regeneración deportiva y tenemos que trabajar para darle la vuelta a la situación. No quiero que la afición esté conmigo, quiero que esté con el Sevilla, que es cuando hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Vamos a subir el primer escalón, que es la regeneración deportiva y a ir subiendo escalón a escalón".

"Este año no nos hemos clasificado vía liga ni por ninguna, y a día de hoy estamos enfocados en crear las bases de un proyecto deportivo sólido desde sus cimientos y hacer disfrutar al Sevilla de los últimos años".

Los gritos de 'Directiva Dimisión' en el Sevilla FC - FC Barcelona

"Es cierto que la situación que se vivió no es agradable, la totalidad de la afición pitó al palco, pero estoy focalizado en la regeneración deportiva, construir los cimientos de un Sevilla que aspire a lo que ha hecho los últimos años. La afición es soberana y queremos trabajar en que tenga un equipo con el que se ilusione".

También repasó el tema de los patrocinadores reconociendo que la línea marcada hasta el momento fue errónea y que por eso no hubo el año pasado: "Si marcamos una estrategia respecto al patrocinador y no tuvimos, nos equivocamos en la estrategia. A día de hoy no tenemos por el momento".

Respuesta de Del Nido Carrasco a Del Nido Benavente

Comentó en Twitch Del Nido Benavente que su hijo seguía en el cargo por poder y dinero. "Con respecto a lo que dice o no dice el máximo accionista, le contesto en la junta de accionistas. Me dan información de lo que consideran más trascendente. Como todo lo que habla, no es verdad. Cuando él me pide que incumpla el pacto de socios, él me plantea una salida indigna, y en una conversación me transmite que había suscrito un pacto con los americanos, que querían ampliar el poder para vender el Sevilla. Si eso es una salida digna, yo considero que es indigna. Se lo planteé yo hace cuatro años y medio".

Sergio Ramos y Jesús Navas

La situación de Sergio Ramos ha sido abordada por todos los protagonistas, y el presidente expresó que "Sergio conoce públicamente y en privado las intenciones del club. No hay un deadline, tenemos una conversación pendiente y cuando se produzca la conoceréis. Ambos se merecen que se esperen".

Relación con Jesús Navas

"La relación es magnífica, tanto que el día de la rueda de prensa, cuando acabó el entrenamiento, me quedé viendo los últimos minutos y en segundos nos pusimos de acuerdo. Se quiere retirar el 31 de diciembre, pero no sé si el 30 va a decir que sigue hasta junio. Se ha ganado el derecho de decidir cuándo va a dejar su carrera profesional. Le deseo toda la suerte en la Eurocopa, porque será la suerte de todos los españoles".

Entre otros temas que repasó Del Nido Carrasco, aprovechó para darle las gracias a Quique "por lo mucho y bueno que ha hecho en el Sevilla", así como esgrimió que "la campaña de abonados saldrá mañana", y sobre el acto de Fieles de Nervión, "estamos concretando fecha, pero lo vamos a celebrar como todos los años".