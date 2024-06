García Pimienta: "Quiero ganar y que el Sevilla vuelva a generar ilusión en la gente"

En el mediodía de este miércoles ha sido presentado Francisco Javier García Pimienta como nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club.

Un día después de su llegada, ya ha tenido tiempo para hablar con Jesús Galván sobre la cantera, que será muy importante en su andadura, y a empezar a planificar la temporada.

Llega a Sevilla con "mucha ilusión, se demuestra el club tan grande al que he venido. Ayer tuvimos la primera toma de contacto para planificar pretemporada y hablamos de la plantilla. El día de hoy muy es especial y quiero trabajar en la planificación de la plantilla y la pretemporada, que es lo que nos gusta, y esperando que llegue julio para la pretemporada y conocer a los futbolistas que es lo que nos gusta."

Afición unida al equipo

"Vengo a intentar ganar, cuando conozcamos la plantilla, con esos jugadores intentaremos hacer el mejor fútbol posible para ganar y que el aficionado se sienta identificado con su equipo y con el ADN que transmiten sus jugadores. El tema de jugar veremos el perfil de jugadores que tenemos, todo va en función a ellos y lo más importante es ganar y transmitirle lo que queremos".

Sergio Ramos

"No he hablado con Sergio pero no voy a descubrirlo ahora, es un emblema del fútbol mundial, transmite profesionalismo, veteranía, y club y Sergio tienen que ponerse de acuerdo y se verá".

Importancia de la cantera

"Ayer tuve la suerte de conocer en una comida informal a Jesús. Quiero tener mucha cercanía con él y todo el jugador que tenga capacidad de jugar y se merezca una oportunidad, la pueda tener. Creo mucho en el futbolista de calidad y el que esté preparado va a venir, y necesito ese feedback con Jesús para que me diga quiénes están preparados. Intentar que muchos jugadores del filial estén en el primer equipo".

"Desconozco lo que ha pasado de aquí para atrás, es una oportunidad que el club me brinda y me siento preparado. Hablo del presente y del futuro y vamos a conseguir retos importantes. Va a haber una plantilla magnífica, no me cabe ninguna duda".

Interés de otros equipos y por qué la decisión de venir al Sevilla

"Hemos hecho una temporada muy buena y hace que jugadores y cuerpo técnico se revaloricen, y me sentí partícipe cuando me convencieron de que podía llevar a cabo un equipo con hambre, con ganas y la afición se merece que el equipo lo de todo en el campo. Es un club muy grande, cuando los equipos vienen aquí lo pasan muy mal".

Imponer la sensación de dominio en todos los partidos

"No quiero hablar del pasado. Soy un entrenador cercano, me gusta transmitir mis ideas, tiene que comprarlo el jugador, desde el orden, el trabajo y la disciplina, y creo que cuando el jugador no pasa buen momento, está mal. Quiero que el Sevilla vuelva a generar ilusión en la gente para que el sevillismo se sienta orgullosos de nosotros y cuando vengan al Ramón Sánchez-Pizjuán o vayamos, generar esa situación de que hay que estar bien para que no nos pasen por encima".

El objetivo es hacer que "la afición se sienta orgullosa de los jugadores"

"No voy a hablar de objetivos, quiero que la afición se sienta orgullosa de los jugadores. Se ganó hace apenas un año una competición europea. Con el margen de poder trabajar toda la semana hará que se pueda traducir mejor lo hecho durante los entrenamientos. Estamos en un proceso en el que hay que ser realistas, desde el trabajo y la humildad".

"Ansu Fati es un excelente jugador que pertenece a otro club y no voy a hablar de él"



Intervencionista con el mercado

"Tenemos que ir de la mano, pero para eso está la dirección deportiva. Sé los jugadores que le gustan a Víctor y sabe los que me gustan a mí".

"Lo que quiero es ganar, y desde esa posición me amoldo al perfil de jugadores que tengo. En el Barça y en Las Palmas tenía jugadores que se amoldaban a mi idea, pero vengo al Sevilla y el sistema será el mejor para los jugadores y que el equipo consiga los objetivos. Lo que quiero es conseguir victorias con el Sevilla".

No se encuentra una plantilla similar para jugar como en Las Palmas, y con eso tendrá que lidiar García Pimienta: "he visto al Sevilla desde fuera, soy una persona que conoce a los jugadores cuando trabajo en el día a día con ellos y a partir de ahí veremos cómo va a jugar el equipo"

Derbi Sevilla-Betis "No lo he vivido en primera persona, pero amigos míos me explican que es especial y lo que quiero es ganarlo porque sé lo que significa para el club y la afición".

Pretemporada

Creo que el club hará un comunicado con todas las fechas de inicio y partidos cerrados, estamos aún hablando de ese tema.

El papel de Jesús Navas hasta diciembre

es un orgullo poder contar con Jesús en la plantilla, un chico que transmite sevillismo, que tiene una carrera envidiable y es bueno para la primera plantilla que transmita todo lo que siente. Luego veremos si somos capaces de convencerlo hasta final de temporada".

No teme a lo sucedido en la reciente temporada

"No lo temo, me han explicado el proyecto y soy consciente de la situación del club, va a haber una excelente plantilla y vengo a ganar y que la gente se sienta identificada con su club".