Víctor Orta: "Creo que va a ser mi mejor verano sin ninguna duda"

"Con Mariano asumimos una situación de coste bajo y riesgo alto y no ha salido. Ha intentado sumar, en el último partido nos reunió y entre lágrimas nos pidió disculpas por su rendimiento. Nos dijo que lo había intentado todo, que cuando se había encontrado todo, había terminado la temporada. No me había pasado nunca que nadie me pida disculpas al terminar la temporada. Se ha dado cuenta que no ha dado el rendimiento, que lo ha dado todo, pero sin el objetivo de miércoles-domingo desde hace tiempo, no es fácil engancharte a la élite. Personalmente no le pongo ningún pero a sus esfuerzos y ganas"