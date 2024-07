El Sevilla FC comunica el adiós de Mariano Díaz un año después de su llegada

El Sevilla FC ha hecho oficial este lunes la marcha de cinco jugadores de su plantilla: Mariano Díaz, Lucien Agoumé, Boubakary Soumaré, Hannibal Mejbri y Alejo Véliz.

La entidad sevillista ha comunicado a través de su página web la finalización de los contratos de Agoumé, Soumaré, Hannibal y Véliz, quienes ya habían estado cedidos durante la pasada temporada, y la no continuidad de Mariano, que llegó al Sevilla el pasado verano

Por su parte, Mariano Díaz, que regresó al Sevilla el pasado verano tras su paso por el Real Madrid, abandona el club tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato el pasado mes de agosto.

Víctor Orta sobre la conversación con Mariano

"Con Mariano asumimos una situación de coste bajo y riesgo alto y no ha salido. Ha intentado sumar, en el último partido nos reunió y entre lágrimas nos pidió disculpas por su rendimiento. Nos dijo que lo había intentado todo, que cuando se había encontrado todo, había terminado la temporada. No me había pasado nunca que nadie me pida disculpas al terminar la temporada. Se ha dado cuenta que no ha dado el rendimiento, que lo ha dado todo, pero sin el objetivo de miércoles-domingo desde hace tiempo, no es fácil engancharte a la élite. Personalmente no le pongo ningún pero a sus esfuerzos y ganas", esclarecía Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC en la rueda de prensa de presentación de García Pimienta.

De esta manera, el Sevilla continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada, tras las ya anunciadas bajas de Sergio Ramos, Óliver Torres o Erik Lamela.

"El Sevilla FC, una vez finalizado el mes de junio, fecha en la que vencen los contratos de los futbolistas, quiere agradecer tanto a Mariano, jugador que acaba su contrato por una temporada, como a los que llegaron cedidos durante la campaña; Agoumé, Soumaré, Hannibal y Veliz, su estancia en la entidad nervionense, su profesionalidad y compromiso con el club, así como les desea la mejor de las suertes en su futuro más próximo".