Ilaix Moriba, una cesión avanzada para el mediocampo del Sevilla FC

La nueva plantilla del Sevilla Fútbol Club que dirigirá García Pimienta en la temporada 2024/25 se encuentra falta de mediocentros, posición clave a reforzar.

Como ya apuntamos en El Correo de Andalucía, el nombre de Albert Sambi Lokonga, pivote deseado por la dirección deportiva de Víctor Orta, seguramente se convertirá en nuevo jugador del conjunto nervionense en unos días.

Ilaix Moriba Kourouma: un traspaso del Barça al Leipzig y cesiones a Valencia y Getafe

Ilaix Moriba cometió un error en su carrera deportiva al salir del FC Barcelona en agosto de 2021 rumbo al RB Leipzig, anteponiendo el dinero a una realidad de meses atrás, cuando a las órdenes de Koeman empezó a despuntar como azulgrana.

Los toros rojos desembolsaron 16 millones de euros más 6 en variables y el Barça se guardó un 10% de una futura venta, una operación que para los culés fue redonda en el ámbito financiero.

No habrá obligatoriedad de compra en la cesión de Sambi Lokonga al Sevilla FC Las negociaciones entre el Arsenal y el Sevilla FC por Albert Sambi Lokonga siguen su curso y el acuerdo con el jugador existe. La parte que quedaba por saldar sobre la llegada del belgacongoleño era la compra al término del préstamo que planteaba el conjunto gunner, algo que según ha conocido El Correo de Andalucíano será obligatoria para la entidad sevillista. Sin estar aún cerrada al completo la operación, lo lógico es que se concrete y Lokonga sea el pivote que Víctor Orta ponga a disposición de García Pimienta para la 2024/25.

Desde su llegada a Alemania, sólo jugó 100 minutos repartidos en seis apariciones en la primera temporada, para salir cedido al Valencia de José Bordalás en invierno, donde fue perdiendo protagonismo. En la entidad ché gustó el jugador y se quedó un año más a las órdenes de Gattuso, comenzando la campaña con notoriedad y apagándose con el paso de la misma.

Tras unos meses en blanco en Leipzig, sin llegar a jugar, llegó al Getafe, nuevamente con Bordalás en el banquillo, buscando resarcirse. "Uno no es muy bueno ayer ni muy malo hoy. He tenido errores y de eso se trata la vida, aprender de lo que uno ha hecho. Le tengo un amor tremendo al club de mi vida. Tuve errores, estoy en un momento que quiero que la gente vea al jugador que vio, estoy con ganas de empezar a jugar aquí, que todo el mundo me empiece a respetar como lo hacían", reconocía Ilaix en su llegada al conjunto azulón, con ganas de volver a mostrar su verdadero potencial.

Ilaix quiere buscar la redención en el Sevilla de Pimienta

Según ha podido saber este medio, el guineano Ilaix Moriba es otra de las cesiones que trabaja la dirección deportiva de Víctor Orta. García Pimienta, que lo hizo debutar en el Barça B con sólo 16 años, lo conoce y le agrada la opción de contar con uno de los jugadores que él fue cocinando en su etapa como azulgrana.

Con contrato hasta 2026 con el RB Leipzig, el Sevilla estudia una cesión con el de Conakry, aunque a diferencia de Sambi Lokonga, Moriba ha perdido mucho valor estos años y está tasado en unos 3 millones de euros por Transfermarkt.

Ello, podría hacer que incluso el jugador consiguiera rescindir con los alemanes y llegar a la capital andaluza como agente libre, aunque la cesión cobra más fuerza por el momento.