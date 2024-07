Jesús Navas, la leyenda de España ante la tarea de frenar a Mbappé

En un emocionante encuentro disputado en Stuttgart, la selección española consiguió una victoria histórica por 2-1 sobre Alemania, avanzando así a las semifinales de la Eurocopa 2024 y eliminando a los anfitriones. El partido, que se mantuvo igualado durante el tiempo reglamentario (1-1), se decantó a favor de España gracias a un golazo de cabeza de Mikel Merino en el minuto 119 de la prórroga.

Como todo partido reñido, la doble amarilla que vio Dani Carvajal le hará perderse el duelo ante los franceses, como Le Normand, también sancionado. El lugar del madridista lo ocupará el capitán del Sevilla FC, Jesús Navas.

Francia, una selección con más calidad que juego

La Francia de Didier Deschamps es un elenco de estrellas mundiales al que le falta juego y actores al servicio del equipo, como Olivier Giroud, del que ha prescindido el seleccionador francés casi todo este torneo.

Ello no le impidió avanzar a semifinales tras empatar con Portugal a cero y vencer en los penaltis. Joao Felix tiró fuera y Theo no falló. De hecho, Deschamps se uniría al alemán Berti Vogts como los únicos entrenadores en ganar una Eurocopa como jugador y seleccionador.

Ahora se verá las caras Francia contra España y Luis de la Fuente, probablemente el combinado más convincente de toda la Eurocopa.

Slavko Vinčić, árbitro de la semifinal, centra la atención en España antes de jugar contra la Francia de Mbappé

El esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la semifinal entre España y Francia, el mismo que arbitró a los de Luis de la Fuente frente a Italia en fase de grupos o que pitó la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. También fue el que miró para otro lado en el Inter-Barça en San Siro en una mano de Dumfries que no vio.

En España la moda está en centrar siempre la atención en el colegiado o en subestimar a jugadores que no pertenecen a ciertos equipos. Una especie de vanidad pretenciosa que ha hecho que Jesús Navas, leyenda de la selección española, acapare las miradas ante la doble amarilla que vio Dani Carvajal ante Alemania, algo que le hará perderse al madridista la cita ante los franceses y frente a su nuevo compañero Kylian Mbappé, que lleva sólo un gol (de penalti) al igual que Álvaro Morata.

Jesús Navas de España y Khvicha Kvaratskhelia de Georgia en acción durante el partido de fútbol de octavos de final de la UEFA EURO 2024 entre España y Georgia, en Colonia, Alemania, 30 de junio de 2024. / Anna Szilagyi

Jesús Navas estará frente a Mbappé

"No lo sé todavía si Jesús (Navas) va a jugar, pero está más que preparado, tiene cuerda para rato. No es que confíe, es que es el mejor. Si tiene que lidiar con Mbappé, se intenta frenar con ayudas, cuando tiene él el balón, y cuando lo tengamos nosotros beneficiarnos de su parte menos buena, que es la parte defensiva", comentaba Luis de la Fuente en defensa del capitán del Sevilla FC y candidato principal a ocupar el lateral derecho de España frente a Francia.

"Me he enfrentado a tantísimos rivales de tantísimo nivel que da igual. Es un partido muy grande, tengo que estar muy enchufado y ya he vivido situaciones muy bonitas como esta", declaraba Jesús Navas a okdiario, que también repasó que ellos (Francia) tienen un gran equipo con grandísimos jugadores, no sólo a Mbappé, y tenemos que estar muy concentrados".

La realización apuntará hacia el duelo Navas-Mbappé, pero mal haría España en olvidarse de Ousmane Dembélé, mucho más peligroso e imprevisible cuando tiene el balón en los pies, siendo capaz de regatear y salir con ambas piernas, de cambiar de ritmo y de volver loco al lateral de turno.

Igual el futbolista del PSG no parte titular como ante Portugal o Bélgica, partido en el que descansó, pero esta Francia de Deschamps, llena de individualidades, meterá miedo y es un rival muy difícil de superar.