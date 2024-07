Fabrice Pastor, la tercera vía para el Sevilla: “Es un tema de tiempo. Cuando hago las cosas las hago de verdad”

Fabrice Pastor (Montecarlo, Mónaco), es el empresario presidente de A1 Padel, uno de los tres circuitos del pádel mundial.Es hijo del empresario Michel Pastor y de la actriz Syliane Stella, una de las familias notorias del Principado de Mónaco.

Observa pormenorizadamente todo lo que sucede a su alrededor, lo analiza a conciencia y se lanza a ello. Así fue cómo decidió inmiscuirse y darle un vuelco al mundo del pádel, tras ser jugador profesional en el pasado.Quiere hacerlo crecer, y ha elegido Sevilla, a la que califica como una “ciudad fantástica” para hacer poner en el escaparate más aún al pádel.

La tercera vía para el Sevilla se llama Fabrice Pastor

“Cuando hago las cosas las hago de verdad. Mi ilusión es toda porque es un club con un alma espectacular. Sevilla es una ciudad fantástica. Los béticos dirán lo que quieran como es lógico, cada uno es de su equipo. Por supuesto tienen un elenco de fans tremendo. Creo que hay que hacer las cosas bien y estamos en un momento difícil en el Sevilla y viviendo cosas que no son el Sevilla FC”, declaraba Fabrice, reconocido sevillista y conocedor de la situación actual que vive el conjunto de Nervión.

“Yo no tendría que ver ni con una parte ni con otra porque no me interesaría hacerlo. Si fuera que no ya le habría dicho que no", comentó al respecto sobre su futura idea de postularse como alternativa a Del Nido Carrasco y Del Nido Benavente.

“Enfrentarse un padre a un hijo me parece antinatural”

De ambos, resalta como “antinatural” que se enfrenten, al igual que hace una llamada para internacionalizar el club en sus estructuras, “mejorar en el tema interno”, y cosas que no pueden pasar, como que el Sevilla, un equipo de “Champions no tenga sponsor”.

Fabrice Pastor mira al futuro para entrar en el Sevilla “Es un tema de tiempo. Soy alguien muy responsable y cuando me doy, me doy a fondo en algo. Para emprender algo tan importante hay que tener tiempo"

“Ya soy accionista, muy pequeño aún. Llevamos trabajando el tema. Necesito un año, pero estoy totalmente absorbido por el pádel. Creo que hace falta implicarse. Mi padre se implicó mucho en el Mónaco, fue una dedicación durante 20 años. Es un proyecto de vida. No puede ser cortoplacista ni para que nadie se haga rico. El que se tiene que hacer rico es el club y el que tiene que mejorar es el club. Eso es lo que pasó en Mónaco. El Mónaco fue el club que más vendió en Francia en las últimas décadas”.