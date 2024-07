El Sevilla FC presenta a Saúl Ñíguez: "No es fácil salir de casa, pero esta creo que puede llegar a ser la mía"

El cuarto fichaje del Sevilla Fútbol Club de Xavi García Pimienta, Saúl Ñíguez, ha sido presentado este miércoles en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El centrocampista ilicitano ha abandonado el Atlético de Madrid después de 16 años ligado a la entidad, pero ve con esperanzas un futuro en Nervión: "No es fácil salir de casa, pero esta creo que puede llegar a ser la mía".

"Es algo indispensable para mí en este momento saber que estoy donde me quieren y quiero estar", ha afirmado Saúl durante el acto de presentación, en el que ha estado acompañado de Víctor Orta, director deportivo del Sevilla y su principal valedor para aterrizar en la capital hispalense. "Cuando he llegado, lo primero que quería hacer era agradecer el cariño y la confianza que me han trasmitido desde el primer momento tanto el club como los aficionados".

El cuarto refuerzo del conjunto sevillista, tras los de Ejuke, Peque y Sambi Lokonga, ha confesado que está "ilusionado como un niño a punto de debutar". "A día de hoy siento un nerviosismo que hace tiempo que no sentía", ha reconocido este futbolista nacido en Elche hace 29 años.

"El reto es disfrutar de mi día a día"

Tras unos años "complicados a nivel mental", Saúl Ñíguez tiene claro cuál es su objetivo personal: "El reto es disfrutar de mi día a día". Un aspecto que considera "fundamental" para dar su mejor versión a la afición sevillista. "He hablado poco aún con García Pimienta, pero me ha trasladado su confianza para volver a ser el jugador que fui y soy", ha declarado.

Una calidad que ya demostró con creces en el Atlético de Madrid, el equipo de su vida, tal como ha manifestado durante la rueda de prensa. "Las despedidas son como deben ser, y yo solo tengo palabras de agradecimiento para todo el club y para el Cholo Simeone".

Saúl y el estadio de su debut

Saúl llega ahora al campo en el que debutó como profesional en Primera División. Concretamente un 21 de abril de 2013, en un Sevilla-Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 32 de la campaña 2012/13, entrando en el minuto 89 por Koke, cuando los de Simeone ya vencían con el gol de Falcao, a la postre único gol del encuentro.

"Me gustaría darte las gracias porque desde aquella primera conversación nos hiciste creer mucho en que esto era posible. Y aquí estás hoy", le ha dicho Orta al nuevo fichaje nervionense. Más de una década después, Saúl regresa al Sánchez Pizjuán, el estadio de su debut. Aunque ahora lo hace como local.