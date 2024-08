Kelechi Iheanacho: "Jesús Navas me dio mi primera asistencia en el Manchester City"

Kelechi Iheanacho llegó al Aeropuerto de San Pablo en la noche del pasado 30 de julio para unirse al Sevilla Fútbol Club y cubrir el vacío que ha dejado Youssef En-Nesyri, que ha firmado con el Fenerbahçe.

Como Ejuke, quien participó en la presentación del delantero de Imo, serán los dos primeros nigerianos en la historia del club nervionense.

Tras desvincularse del Leicester City, con quien ganó la Championship y ascendió a la Premier, aterriza en Sevilla muy contento: "Han sido estresantes las últimas 24 horas, pero necesitaba hacer las cosas rápido. Estoy muy emocionado y feliz por venir a este club".

El papel que ha jugado Víctor Orta para su llegada al conjunto sevillista ha sido clave según Iheanacho: "Víctor es una gran persona, desempeñó un gran papel. Obviamente, me ha estado observando durante mucho tiempo y sabe el jugador que soy. También ha hecho un gran trabajo para el club. Desempeñó un papel importante para traerme aquí y también tuvimos una buena relación".

"Sí, hubo ofertas de muchos clubes. Pero sí, obviamente, había una clara idea de qué quieren que haga aquí y por qué me traen aquí en términos futbolísticos. Tuve muy claro el venir aquí. Voy a aprovechar y darlo todo, espero que sea una gran oportunidad".

El recambio de En-Nesyri se llama Iheanacho

Recién salido al Fenerbahçe, el Sevilla FC necesitaba un sustituto para el punta marroquí. Comenta Iheanacho que conoce a En-Nesyri, pero que son jugadores diferentes: "Lo he visto en algunos partidos. Sé que es un gran delantero. Lo he visto, es explosivo y lo ha hecho muy bien. Yo soy un delantero diferente a él, así que probablemente aportaré un estilo diferente. Como delantero, le deseo mucha suerte en su nuevo club. Espero ayudar a este equipo a alcanzar mayores éxitos".

Similitud a la hora de celebrar los goles

"Hubo un chico joven en Leicester que me dijo si podía hacer esa celebración en caso de marcar. Marqué gol y casi lo olvido, pero recuerdo que lo hice por el niño y se puso muy contento. Pensé que me daría buena suerte, entonces empecé a hacerlo. Con suerte, la veremos unas cuantas veces esta temporada".

"Como delantero, puedo jugar como único delantero o con otro compañero"

Con la mente centrada en dejarlo todo en el campo y el nerviosismo por vestirse de corto en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Iheanacho sólo piensa en "jugar con el corazón y dejarlo todo en el campo, dar el cien por cien en cada partido".

Añade el nigeriano que quiere lograr éxitos y sobre su debut en Nervión reconoce que no puede esperar: "Va a ser un gran partido. Espero dar lo mejor de mí ese día. Estoy impaciente por empezar. Conoceré a mis compañeros de equipo y juntos lograremos grandes éxitos".

Jesús Navas le dio su primera asistencia en el City 10 años después, Kelechi Iheanacho se reencontrará con Jesús Navas por unos meses, hasta que el capitán del Sevilla diga adiós en diciembre a su trayectoria deportiva. Recuerda el nigeriano que fue el palaciego quien le asistió por primera vez en el Manchester City: "Eso fue hace mucho tiempo. Jesús Navas es una leyenda en esta ciudad y en el fútbol. Jesús es una gran persona. Es un tipo encantador y también un buen futbolista. Me dio mi primera asistencia en el Manchester City, le estoy agradecido por ello. Vamos reunirnos con él de nuevo en su casa. Me alegraré de verle pronto y de jugar con él".

El delantero del Leicester City Kelechi Iheanacho y Enzo Fernández del Chelsea durante el partido de fútbol del campeonato inglés Premier League entre el Leicester City y el Chelsea el 11 de marzo de 2023 en el King Power Stadium en Leicester, Inglaterra / Manjit Narotra

Leicester, una mezcla de emociones para Kelechi

La pasada campaña con los foxes, Kelechi Iheanacho fue de más a menos, desapareciendo del equipo en la segunda parte de la temporada. No obstante, recalca la importancia del grupo por encima del apartado personal: "La última temporada fue una mezcla de emociones. Jugué esa primera parte de la temporada y no tuve oportunidad en la segunda. Lo más importante como equipo fue que ganamos el trofeo. Éramos un buen grupo y lo hicimos por todos nosotros y por el Leicester City. Eso fue lo más importante. Es un buen club de fútbol y una buena familia. Fue genial acabar con una sonrisa y con un trofeo".

Una broma con Ndidi y Amartey acabó en un curioso apodo "Un día Wilfred Ndidi y Daniel Amartey empezaron a llamarme Senior Man. Empecé a contestar y así comenzó todo. Empezamos a hacer bromas sobre ello y vídeos sobre ello. A partir de ahí, todo el mundo empezó a llamarme Senior Man".

"No tengo objetivos personales. Puedo tener un objetivo para mí, pero lo más importante es el equipo en sí, mis compañeros. Juntos podemos conseguir grandes cosas esta temporada. Tenemos que dar el cien por cien en cada partido. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en cada partido, sin autocomplacencia. Con suerte, estaremos arriba en la tabla y llegaremos muy lejos esta temporada", expresa Iheanacho confiado en hacer un buen año con el Sevilla.

"He tenido la oportunidad de hacer un entrenamiento personal con un entrenador en pretemporada. Eso también me ayuda a mantenerme en forma. No estoy muy lejos de estar al cien por cien. Con suerte, pronto me uniré a ellos y luego construiré el resto de mi aptitud física. Espero estar listo para jugar el primer partido".

Inglaterra, un aprendizaje con grandes referentes

Iheanacho, que ahora tiene 27 años, llegó con apenas 16 al Manchester City, cuando lo fichó del Taye Academy nigeriano. En ese periplo dividido entre Manchester City y Leicester City, ha compartido vestuario con jugadores como Agüero, Džeko, Jovetić o Negredo, así como entrenar a las órdenes de Pep Guardiola: "He aprendido mucho jugando junto a esos jugadores y de un gran entrenador como Pep. Son leyendas. Espero que todo lo que aprendí allí, poder aportarlo todo a este club y ayudar a alcanzar mayores cotas".

En su última temporada en el Leicester, su entrenador fue Enzo Maresca, una figura gratamente recordada en el Sevilla: "Enzo es un gran entrenador y también es mi amigo. Nos gusta hacer bromas divertidas juntos. Yo también aprendí mucho de él, le gusta mi estilo y mi forma de jugar al fútbol. Creo que son ideas similares las que compartimos, por eso me resultó fácil entender todas las tácticas para jugar a sus órdenes".