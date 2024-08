Iheanacho: "Voy a jugar como lo hacía en Inglaterra y estoy preparado para la liga española"

El Sevilla Fútbol Club ha presentado este martes en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo a sus dos últimos fichajes, Kelechi Iheanacho y Lucien Agoumé.

El delantero nigeriano llega al conjunto sevillista como agente libre hasta 2026 con un año opcional, y el francocamerunés llega a cambio de 4 millones de euros por el 50% del pase procedente del Inter de Milán.

Mientras que Iheanacho llega para suplir la baja de Youssef En-Nesyri, traspasado al Fenerbahçe, Agoumé lo hace para completar el centro del campo, sobre todo la parcela defensiva del mismo.

El delantero arribó a la capital hispalense la pasada semana y el pivote lo hizo este lunes.

Primeras palabras de Agoumé e Iheanacho

"Para dar respuesta, para mí es la mejor decisión, porque pensando con mi familia, con toda mi gente este verano, hemos decidido que fue lo mejor porque el año pasado estuve aquí seis meses que fueron espectaculares y encontré a gente muy buena. Quiero agradecer al presidente y a Víctor de volver, algo que estoy muy contento", comparecía Agoumé en primer lugar.

"Me siento muy bien, estoy muy contento de ser jugador del Sevilla ahora y estoy muy feliz por cómo se ha desarrollado todo y tener esta oportunidad. Voy a estar aquí en Sevilla durante un tiempo y estoy muy contento de ser parte del equipo", fueron las primeras palabras de Iheanacho como sevillista.

Agoumé convencido de querer volver

"Fue un mes muy fácil para mí, porque sabía que lo único que quería era regresar, el Inter lo sabía ya. La única cosa que había que hacer era esperar porque en mi cabeza sólo estaba el Sevilla".

"He hablado con muchos compañeros que me han dicho que tenga mucha ilusión de trabajar con el nuevo entrenador, que ha traído nuevas cosas, juego de posesión, jugar hacia adelante, ir a por más goles. Tengo muchas ganas de empezar con el grupo y conocer al míster y ve lo que quiere de mí en el campo".

Iheanacho, contento por la oportunidad

"Estoy muy contento de estar aquí, y sí, voy a jugar como lo hacía en Inglaterra, es un desafío nuevo para mí y estoy preparado para la liga española y voy a darlo todo para el Sevilla", respondía el nigeriano convencido de ser capaz de estar a la altura de vestir la elástica blanquirroja.

"Me siento bien de estar aquí y ya lo he dicho, he seguido el Sevilla, he visto sus partidos, y no siento la presión, la verdad. En-Nesyri es un gran delantero, hizo mucho por el equipo. Desgraciadamente, ya no está aquí y estoy yo. Quiero centrarme en los partidos, en el equipo, y en seguir mejorando cada día para hacer historia en el campo".

Objetivos grupales por encima de los personales

No deja lugar a dudas Iheanacho reiterando siempre de anteponer al grupo por encima de sus metas personales: "Estoy contento de estar con el grupo, entrenar con ellos, y siempre es importante ser parte del equipo, deberme a ellos. El entrenador es maravilloso y quiero jugar y demostrar mi fútbol y va a ser muy bueno para mí. Estoy contento de haber entrenado ya con el equipo y lo que quiero es demostrarlo en el campo".

"Marcar goles estaría genial, pero lo más importante es jugar, ganar y marcar goles como equipo. Lo más importante esta temporada es ganar trofeos, conseguir nuestros objetivos y tener éxito".

Iheanacho: "Jesús Navas es un gran jugador"

Sobre Jesús Navas, Iheanacho comentó que "es un gran jugador, tiene mucha personalidad y lo conozco desde hace mucho tiempo. En el Manchester City entrenaba mucho tiempo, es un líder fantástico, ha conseguido muchos trofeos en la historia del Sevilla y estoy deseando jugar con él".

Agoumé sobre Juanlu y Badé

Por último, Lucien Agoumé repasó la participación de Juanlu y Loïc Badé en los Juegos Olímpicos con España y Francia: "He hablado con Juanlu y Loïc y espero que gane Loïc, pero estoy muy contento por ellos. Juanlu hizo un gran gol y tengo ganas ya de que regresen con nosotros".