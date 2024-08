Álvaro Fernández: 'Tuve la suerte de jugar con Reyes en el Extremadura, recuerdo cómo me hablaba del Sevilla'

El séptimo fichaje del Sevilla Fútbol Club, Álvaro Fernández, ha sido presentado en la tarde de este martes 13 en la en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Llega el guardameta como agente libre y firma sólo por una temporada tras desvincularse del Huesca para suplir la baja de Marko Dmitrovic, que abandonó en la noche del lunes la entidad sevillista rumbo al Leganés traspasado a coste cero.

Antes de comenzar quiso agradecer a todos su llegada: "Lo primero, unas palabras de agradecimiento a mi familia, que me están viendo, a mis agentes, a José María, Pepe Castro y Víctor Orta, por hacer que esté aquí".

Declaraba el portero nacido en Arnedo que "viene en su mejor momento posible: "He hecho el mejor año de mi carrera, un momento ideal con muy buenos números. Llego a un club enorme, de una dimensión abismal y todo llega en el momento perfecto. La acogida en el grupo ha sido increíble, tanto los nuevos como los que llevan tiempo, capitanes incluidos, y con ganas de demostrar el portero que soy".

Sobre su rol en la portería y primeros diálogos con Pimienta

"He hablado con el míster y me ha transmitido mucha confianza, no me ha asignado ningún rol porque todos vamos a ser importantes en algún momento de la temporada".

"Cuando acabo el año y me lo comunican mis agentes, vivo un momento de felicidad, les transmito que quiero venir aquí sin escuchar otras ofertas y así se ha podido hacer".

"Vengo preparado para todo, entrenar bien, ser profesional, estar a disposición del entrenador. Respeto a Nyland, hizo muy buena campaña y he podido ver ya la calidad como jugador y persona que tiene y los dos vamos a competir por la portería del Sevilla y jugará el que el míster considere oportuno".

Sólo quería venir al Sevilla

"Básicamente porque es uno de los clubes más grandes de España y de Europa, algo que hace que no quisiera saber nada de los otros clubes. Poder representar a este club tan grande con esta afición que tiene el Sevilla es un sueño".

"El míster me ha transmitido la idea de juego que quiere con los porteros, lo que me va a pedir y le ha pedido al equipo y me relaciona con el juego del equipo. Estoy cada vez adaptándome más rápido. Supe del interés del club hace unos meses y ya intenté que mis agentes hicieran lo posible para llegar porque era mi idea".

Coincidió con José Antonio Reyes en el Extremadura "Tuve la suerte de jugar con él en el Extremadura, es un jugador histórico, recuerdo en aquella época cómo me hablaba de este club, de la ciudad tan maravillosa que es Sevilla, y siendo un jugador tan grande como él, me alegro de haberlo podido conocer".

Firma por un sólo año, pero quiere quedarse más

"Es lo que hemos acordado entre club y yo, es una gran oportunidad para ambos, para mí de demostrar el portero que soy, y si todo va bien y seguimos un plan que tenemos establecido que es competir y entrenar bien, pues lo lógico es que podamos estar aquí más tiempo".