García Pimienta: "Estamos trabajando para que Iheanacho e Isaac puedan jugar juntos"

Javier García Pimienta compareció en rueda de prensa este miércoles al término del penúltimo entrenamiento antes de medirse a la UD Las Palmas, su anterior equipo, en el Gran Canaria el próximo viernes.

Una sesión preparatoria que transcurrió sin mayor novedad, con las ausencias de Sambi Lokonga y Suso por lesión, y sin el canterano Manu Bueno, que jugó este martes con el filial un amistoso ante el Xerez CD, ganado por los sevillistas por 0-2.

A lo primero que quiso referirse el barcelonés es a la llegada de las numerosas caras nuevas: "Empieza lo bueno, lo que queríamos, he tenido una pretemporada larga para conocer al grupo y transmitir las ideas. Sigue el mercado abierto, pero pasado mañana tenemos un partido de liga en el campo de Las Palmas. Vamos a afrontar el partido con todas las garantías, sin ninguna excusa. Se han incorporado gente como Juanlu y Badé y están bien".

Cantera, medular e inscripciones

Respecto a la cantera, destacó el buen nivel mostrado en pretemporada de todos: "Alguno va a venir convocado seguro, lo han hecho bien, están preparados, aunque el mediocampo es una zona del equipo que tenemos alguna baja. Estamos a la espera de la amnistía de Saúl pero sin optimismo".

Sobre las inscripciones que aún quedan por cristalizar, recalcó Pimienta que cuenta con todos: "Quedan dos días para las inscripciones, vamos a viajar todos. Haremos el entrenamiento del sábado postpartido allí, y cuento con todos. El último día tomaremos la decisión con lo que suceda. Quiero que sean valientes, atrevidos, la gente está preparada, cree en esta manera de jugar. Vamos a jugar de maneras diferentes dependiendo del momento, pero estoy contento con lo que está sucediendo hasta ahora".

Vuelta a Canarias

Regresará García Pimienta a Gran Canaria, lugar en el que estuvo durante dos años y medio: "Estoy muy contento de estar aquí en Sevilla, uno de los mejores equipos a nivel europeo y mundial y espero estar muchísimo tiempo. Allí estuve dos años y medio, me han tratado muy bien, con mucho cariño, espero que me reciban bien. A partir de que pite el árbitro animarán a su equipo, pero convencido de que si hacemos las cosas bien nos traeremos los tres puntos".

"No venimos con una idea única, los jugadores tienen que sentirse cómodos y lo están haciendo muy bien. Irá mucho mejor si los resultados acompañan"

Planificación y posible salida de Badé

Rebosante de optimismo con su plantilla, repasó la planificación y la situación de Badé, con ofertas en un mercado aún abierto: "La planificación es muy buena, con muchos movimientos, que era algo previsto. Quedan 15 días, no sé si la plantilla está cerrada, pero muy cerca de lo que pasará el 31 de agosto. Respecto a Badé, ha entrenado muy bien y con muchas ganas, está preparado por si lo necesitamos y es un jugador importante para el Sevilla".

Marcão, idea de juego y objetivos

Comentó sobre Marcão el entrenador sevillista que tuvo un problema muscular, pero que aún queda un entrenamiento y la activación del día de partido: "Tiene salida de balón es agresivo, bueno físicamente. El equipo va a jugar, según intuyo y veo, que los jugadores están preparados para jugar de esta manera. Ahora empieza lo bueno, pero estoy contento con la actitud y predisposición. No venimos con una idea única, tienen que sentirse cómodos y lo están haciendo muy bien. Irá mucho mejor si los resultados acompañan".

"Es un poco raro lo que voy a decir, pero van a ir partido a partido, funciona así. Yo soy nuevo aquí, hay jugadores de la temporada anterior y otros nuevos, pero somos el Sevilla y siempre aspiramos a lo máximo y eso lo vamos a hacer. No vamos a tirar ningún partido ni ninguna competición. Tenemos la suerte, que es mala, de jugar domingo a domingo para preparar bien los partidos, y luchar por lo máximo en La Liga y cuando llegue la Copa igual".

Mercado abierto "El 31 de agosto tendremos la mejor plantilla posible seguro, teniendo en cuenta la situación que tiene el Sevilla. Estamos a dos días del partido, pero estoy seguro que la alineación y los cambios para Las Palmas no van a ser inferior para no poder ganarlo. Voy a muerte con ellos sabiendo que queda mercado y pueden pasar cosas, pero el club hará todo lo posible para tener la mejor plantilla".

Protagonistas con el balón y verticales

Aclaró Pimienta que todos los entrenadores quieren ganar, pero cada uno tiene una manera: "Queremos ser protagonistas con balón pero llegando lo más rápido a portería contraria, si lo hacemos no tendremos problemas. Queremos ser verticales, ofensivos, generar ocasiones claras de gol, y naturalmente, ser contundentes a nivel defensivo. Quiero un equipo competitivo, que pase lo que nosotros queremos, pero que defensivamente a los rivales les cueste generarnos ocasiones de gol".

"Sergi Roberto es un grandísimo jugador de uno de los mejores equipos del mundo, pero hablar de un jugador como Sergi, que tendrá muchas posibilidades, hablar de suposiciones, no es lo importante. Me centro en lo que tengo aquí" García Pimienta — Entrenador del Sevilla FC

Alineación frente a Las Palmas y la posibilidad de Iheanacho con Isaac juntos

Fue claro García Pimienta al decir que todavía no tiene muy clara la alineación del fin de semana: "Pasan muchas cosas, y sé que la gente está preparada, hemos recuperado a casi todos en defensa, me da mucha tranquilidad y afrontamos el partido sin ningún problema".

La llegada de Iheanacho le abre la puerta al barcelonés de juntarlo con Isaac arriba, dada la mordiente que tienen los dos en la finalización: "Veo la posibilidad de jugar con los dos, o no en punta, pero juntos. Son dos jugadores cuya posición ideal es la de 9, pero se pueden adaptar a jugar por fuera, y como tienen la intuición de goleador, estamos trabajando con ellos eso, al igual que también en ese sentido con Peque".

Escueto sobre Joan Jordán, al que dio por descartado alegando el pensamiento del club con su situación: "Sabéis el pensamiento que tiene el club hacia el jugador y no ha cambiado nada en ese sentido".

Sin ser claro sobre quién será el portero frente a Las Palmas, el tiempo que lleva en el club Nyland le confiere muchas más opciones de ser titular por delante de Álvaro Fernández, último fichaje: "Todos los jugadores que están en la plantilla tienen opciones de jugar. Nyland tiene ventaja porque lleva más tiempo aquí, también tenemos a Alberto, que me encanta. Son tres porteros con nivel de Primera División, y estoy muy tranquilo en esta posición del terreno de juego. Nyland parte con ventaja porque lleva tiempo aquí".

Quiere convencer a Jesús Navas

Por último, García Pimienta se deshizo en elogios ante el capitán del Sevilla FC, Jesús Navas, a quien quiere tratar de convencer para no retirarse a final de diciembre: "Me da envidia sana que un jugador de su edad rinda a este nivel, estoy contento que esté con nosotros. No sé qué come porque parece que viene entrenando tres semanas con el equipo. No sé si estará para 90 minutos, pero para mí es un orgullo que esté con la plantilla y que nos ayude. Estoy calibrando situaciones y cuando llegue el día del partido veré. Quiero que Jesús nos ayude en esta transición, pero me atrevo a decir a ver si somos capaces de convencerlo".