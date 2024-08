Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club ante la UD Las Palmas

Sensaciones encontradas en el debut de Xavi García Pimienta a los mandos del Sevilla Fútbol Club ante la Unión Deportiva Las Palmas con empate a dos en el Estadio Gran Canaria.

Salió bien al terreno de juego el conjunto nervionense con un Dodi Lukebakio muy activo en banda izquierda y pasado el ecuador del partido se adelantó en el marcador con un gol en propia de Álex Suárez tras una cabalgada de Pedrosa por la izquierda, que estuvo participativo en ataque, pero que sufrió mucho en labores defensivas.

Precisamente, el primer gol de los insulares llegaría por su costado y Nianzou sería en esta ocasión quien la introdujera en su propia portería. Una calamidad el partido del parisino.

Con el paso de los minutos, el equipo de Luis Carrión fue mejorando en el encuentro y en la segunda parte fue dominador y el Sevilla empezó a sufrir. Fue entonces cuando apareció Isaac Romero para servir un balón de gol a Juanlu y volver a poner a los de Pimienta por delante en el marcador.

Duraría poco la alegría y en una mala salida de balón de Nyland, acabaría la jugada de los insulares en los pies de Sandro, que recortó e hizo el segundo.

Djibril Sow pudo desequilibrar la balanza en el descuento, pero la más clara la mandó al centro de la portería de Cillessen, que fue la única intervención de 'mérito' que hizo en los 90 minutos.

Resumen, goles y highlights del UD Las Palmas 2 - 2 Sevilla de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

Titulares

(6) Ørjan Nyland: falló en la entrega del segundo gol, pero salvó un gol en la primera parte. No estuvo acertado en el juego de pies. Va a sufrir con la idea de Pimienta de salir con el balón jugado.

(4) José Ángel Carmona: mal colocado, y fue el que mejor estuvo en defensa del Sevilla. Eso lo dice todo.

(1) Tanguy Nianzou: anticompetitivo. Pierde la marca a sus espaldas, se mete un gol en propia y hace dudar a todos sus compañeros.

(3) Nemanja Gudelj: fallón en las salidas y en los dos goles de Las Palmas. Desaparecido.

(5) Adrià Pedrosa: mejor carrilero que lateral. Estuvo bien en ataque y provocó el primer tanto. No se cansó de subir la banda. Abajo, no ayudó en salida de balón y no cerró su costado, por donde llegaron los goles de los insulares.

(4) Lucien Agoumé: todo lo hace muy lento, desespera. Recuperó una alta cantidad de balones y no paró de correr, pero falló muchos pases fáciles.

(5) Djibril Sow: para la propuesta de Pimienta, el suizo necesita al lado jugadores que tengan mejor trato de balón para que pueda subir y bajar. Falló un gol claro en el descuento. Acabó perdido.

(7) Juanlu Sánchez: Pimienta lo ubicó como interior adelantado ante las bajas en la medular y respondió presionando bien la salida de Las Palmas. Marcó el segundo tanto.

(6) Dodi Lukebakio: salió muy enchufado en la banda izquierda, ganando el duelo a Marvin repetidas veces. No paró de intentarlo, pero no encontró portería.

(4) Lucas Ocampos: errático en todas las decisiones. Participativo en defensa y siempre voluntarioso. Inició el 1-2.

(6) Isaac Romero: estuvo muy sólo en la punta de ataque. En la única que pudo correr le sirvió un gol en bandeja a Juanlu.

Suplentes

(5) Jesús Navas: intentó calmar al equipo y que no entrara de nuevo en descomposición. En las postrimerías, un centro suyo acabó en una buena ocasión que falló Sow.

(5) Peque Fernández: hizo su debut en Primera División. No tuvo mucha participación.

(5) Kike Salas: en 14’ demostró ser mejor central que Gudelj y Nianzou.