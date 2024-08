'El adiós de Jesús Navas': 'El libro es un homenaje al jugador y un regalo para todos los sevillistas'

Jesús Navas se retirará cuando finalice el año. Pondrá así fin a su histórica trayectoria en el Sevilla FC y la selección española. Pero antes de que llegue ese momento, los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal han querido rendir homenaje al de Los Palacios con El adiós de Jesús Navas, el primer libro editado desde que se conociera que en diciembre se terminará su carrera. “Tras el éxito editorial del libro Con el 17…Joaquín, fueron muchos los sevillistas que nos pidieron hacer uno parecido del internacional en la hora de su adiós”, explica Gallardo. Y así fue: "Los lectores se van a encontrar un magnífico regalo para cualquier sevillista".

La obra, editada por SevillaPress, salió a la venta el 29 de julio y se puede encontrar en todas las librerías y plataformas digitales. "Todos los textos fueron escritos a partir de la final de la Eurocopa y en tiempo récord", añade, aunque la idea ya la tenían desde hace un año. No es una biografía ni un reportaje, se trata de una recopilación de textos de numerosas personas que han seguido de cerca la carrera de Jesús Navas y que han querido participar en el libro.

Para hacer un repaso completo de su trayectoria, desde que comenzara a darle patadas al balón con 14 o 15 años en su pueblo natal hasta el día de hoy, destaca Gallardo a este medio que han conseguido incluso la participación de Alejandra Moral, la mujer del sevillista, que escribe y habla de su marido por primera vez.

Manuela Bernal y Miguel Gallardo, periodistas y autores de 'El adiós de Jesús Navas', posan con su libro / Cedida por Miguel Gallardo

Opiniones del mundo del fútbol

Los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal han conseguido reunir en el libro las opiniones de compañeros de profesión como Alfredo Relaño, presidente de honor del Diario AS; José Antonio Sánchez Araujo, maestro de periodistas desde Radio Sevilla; José Manuel García, periodista durante muchos años en Marca y en AS; Manolo Aguilar, periodista de Radio Sevilla de la Cadena Ser; Félix Machuca, periodista de ABC de Sevilla; Rafael Pineda, corresponsal deportivo en Andalucía del diario El País; Bartolomé Cabello, periodista de Onda Cero e hijo adoptivo de La Campana; y Guillermo Rai, corresponsal en Madrid de The Athletic, el medio deportivo de The New York Times.

También escriben sobre Jesús Navas el seleccionador español Luis de la Fuente, el entrenador Joaquín Caparrós, los exjugadores del Sevilla Pablo Blanco y Pablo Alfaro, el tertuliano del programa de televisión El Chiringuito Cristóbal Soria o el historiador Pablo Borrallo. "Son las personas más importantes y más cercanas a la vida del jugador", asegura el autor.

Confiesa Gallardo que el seleccionador "se encontraba de vacaciones en el extranjero e hizo un hueco para escribir esta colaboración", hablando de "un ejemplo muy importante y muy válido para la sociedad en general". Blanco incide en "cómo descubrió al jugador" o Alfaro ensalza de él que reúne "todos los valores que hay que tener en la vida, como el respeto, la disciplina y la profesionalidad".

"El único libro con más de 100 fotos"

Esta obra sobre el capitán del Sevilla FC cuenta con más de 100 imágenes de los fotógrafos Manuel Olmedo y Manu Gómez, además del archivo de SevillaPress y de las personalidades que han participado.

Los palaciegos Jesús Navas y Fabián Ruiz, jugadores de la selección española de fútbol, durante el homenaje recibido en su pueblo natal / Raúl Caro / EFE

"El libro tiene de especial que es el único libro con más de 100 fotografías a todo color", destaca a El Correo de Andalucía Miguel Gallardo. Entre ellas se hace repaso a la historia del jugador en los clubes que ha estado, Manchester City y Sevilla FC, además de la selección española.

Incluso las más recientes como el recibimiento que tuvo en Los Palacios, junto a Fabián, donde fueron homenajeados con sus kilos en tomates.

Una trayectoria "insuperable"

Campeón del mundo en 2010, de la Eurocopa (2012 y 2024) o de la UEFA Nations League (2022/23) con la selección española de fútbol. La trayectoria de Navas con la selección es de leyenda. A lo que hay que sumar lo ganado con los clubes: dos Copas del Rey (2007 y 2010), una Supercopa de España (2007), dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2006), dos Europa League (2020 y 2023) y una Premier League (2014) y dos Copas de la Liga de Inglaterra (2014 y 2016).

"El historial de Jesús Navas es insuperable", asegura el autor del libro. A sus 38 años, es el jugador de más edad en la historia que ha defendido los colores de la selección española en un europeo, con victoria incluida. También es el que ha ganado más títulos con el Sevilla.

Jesús Navas, durante un partido de Liga. Ya está a la venta 'El adiós de Jesús Navas', que repasa su trayectoria / Europa Press

También ha recibido galardones como cuando fue nombrado en 2010 Hijo Predilecto de su pueblo, Las Palacios y Villafranca. Allí también tiene desde el 8 de agosto del 2006 un complejo deportivo con su nombre.

En el año 2011 fue reconocido con la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción individual del deporte otorgada en España. Y al ser el jugador con más partidos y títulos en la historia del Sevilla Fútbol Club, el club decidió ponerle su nombre al estadio del Sevilla Atlético, como reconocimiento al jugador y a la cantera de donde salió, en 2018, siendo presidente del Sevilla José Castro.