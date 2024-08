García Pimienta: "Si algo nos puede hacer ganar partidos es tener solidez defensiva"

Xavi García Pimienta compareció ante los medios de comunicación después del último entrenamiento del Sevilla Fútbol Club en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Una sesión que se desarrolló con normalidad y en la que no estuvieron los dos ausentes del miércoles, Joan Jordán, con un proceso vírico, y Suso por problemas musculares. Tampoco contó el barcelonés con Hormigo, que ante la salida de Acuña se ejercitó en el pasado entreno para suplir su baja.

Recibirá, por tanto, al Villarreal CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un único lateral izquierdo, Adrià Pedrosa, ya que Valentín Barco, que llega esta tarde a Sevilla, aún no se ha hecho oficial ni por consiguiente, está inscrito.

Un Sevilla agresivo y que vaya a por el partido

"Nos estamos acercando a tener la plantilla completa que queremos. Queda una semana para el cierre de mercado", comentaba Pimienta sobre qué Sevilla espera ofrecer a su afición en el estreno en Nervión. "Llevamos poco tiempo juntos, el equipo se va acercando a lo que queremos. Me gustaría que el equipo fuese reconocible. Quiero brindar un Sevilla agresivo que vaya a por el partido, que la afición se sienta orgullosa de nosotros", concluía sobre su debut en el Sánchez-Pizjuán.

Marcelino y el Vilarreal

“Están anunciando incorporaciones. Prácticamente, todas las plantillas sufrirán cambios. No voy a descubrir al Villarreal ni al entrenador, Marcelino, con una trayectoria envidiable. Tiene jugadores de muchísimo nivel, tanto en defensa como en ataque, es un equipo reconocible. Tenemos que estar más concentrados que nunca. Estamos preparados, sabiendo de la exigencia de jugar delante de nuestra afición. El otro día no pudimos ganar. Estamos convencidos de que si hacemos buen partido estaremos cerca de la victoria".

"Cuando marcas dos goles, me gustaría que nos diera para ganar el partido"

"Recuerdo el primer gol de Las Palmas, que cometimos un error, dejamos centrar de una forma fácil. También en la presión en el segundo gol, de la zona media, cometimos un error. Estamos trabajando para corregirlo. Los jugadores lo están asimilando. Si algo nos puede hacer ganar partidos es tener solidez defensiva. Podríamos habernos llevado el partido. No hablo de la línea defensiva, sino de todo el equipo. Estamos preparados para hacerlo".

Un once con novedades en el que podrían entrar Saúl, Ejuke y Badé

“Mañana, si no pasa nada raro, Saúl se incorpora al equipo. Estoy contento por todo lo que nos aporta. Es zurdo, que nos viene bien en el centro del campo. Con la incorporación en el centro del campo estoy contento. Hablando con el chico me dijo que se veía capacitado. Nos da la polivalencia de poder jugar por dentro. Juanlu estaba muy contento con jugar el centro del campo".

"Ejuke esta muy bien. Teníamos la duda de si salía de inicio o no. Mirando desde el banquillo fueron los 15 o 20 los mejores por nuestra parte. Consideré que no era oportuno el cambio. No iba a cambiar por cambiar. Si mañana es necesario ayudará al equipo como no puede ser de otra manera".

Jesús Navas será titular "No hemos hablado eso, pero lo veo para titular. Si considero oportuno que participe, él está preparado. Estoy contento con su aportación. Es un orgullo contar con él en el equipo".

Lokonga y Marcao, alternativas

Explicó el preparador barcelonés que Badé quiere quedarse en el Sevilla y que también está contento con Marcao. Cuando ves a los futbolistas en el día a día, es un central agresivo, zurdo, tuvo una lesión que le hizo perder ritmo, pero es un central más de la plantilla. Si nos tiene que ayudar nos va a ayudar".

Habló Pimienta sobre la desgracia de que Sambi Lokonga cayera lesionado: "Es una pena que se ha perdido dos o tres semanas de pretemporada. Jugó poco, pero está preparado. No está para 90 minutos, pero está para ayudarnos. De forma progresiva se irá uniendo para participar. Cuatro días después del Villarreal tenemos otro partido y necesitamos gente fresca".

Salida de Marcos Acuña y llegada de Valentín Barco

"Cuando me reuní con el presi, había posibilidades de que Marcos saliera. Lo pude conocer, tuve hasta cierto feeling. Le deseo lo mejor. Es un jugador muy bueno para la historia del Sevilla. Esa posición necesitamos reforzarla. Con tantos movimientos el equipo está cambiando muchísimo. Queda una semana y acabaremos teniendo la plantilla que necesitamos, teniendo en cuenta el Sevilla actual. Vendrá el jugador que deseamos", comentó el entrenador sevillista sobre la salida de Acuña a River Plate y la más que inminente llegada de Valentín Barco, sobre el que no quiso pronunciarse: "Estamos hablando de un jugador con contrato en vigor. Necesitamos un perfil concreto. Vendrá el jugador que deseamos".

“Ha cambiado muchísimo la plantilla. Tiro de memoria, pero desde el 3 de julio hubo muchos cambios. Jugadores que tuvieron que marchar. La plantilla está quedando más o menos como queríamos. En un mes y medio el equipo ha cambiado para bien. Teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo juntos, estamos contento. En la defensa, si no salen jugadores no pueden venir. Ha salido Marcos, tenemos que buscar en esa posición. Tenemos cinco centrales con nivel".