Isaac Romero ya tiene compañero en la delantera tras la inscripción de Iheanacho

El Sevilla Fútbol Club de Xavi García Pimienta encaró este jueves su último entrenamiento antes de recibir en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Villarreal CF de Marcelino García Toral.

Con Kelechi Iheanacho ya inscrito, el barcelonés no tendrá ningún problema de esta índole para hacer la lista de cara al estreno en Nervión en el campeonato liguero.

Jordán y Suso, las ausencias ante el Villarreal

Suso, con un esguince del ligamento en la rodilla derecha, se está perdiendo el arranque de LaLiga EASports y seguramente no esté disponible hasta después del primer parón internacional.

Caso diferente es el de Joan Jordán, que con un proceso vírico no estuvo en la pasada sesión ni en la presente, pero el de Regencós no cuenta en la entidad sevillista y aunque estuviera disponible no hubiera entrado en la convocatoria.

Con Iheanacho inscrito, Isaac tiene nuevo compañero

Tras ser inscrito Kelechi Iheanacho, Pimienta ya tiene una nueva variante para la punta de ataque e incluso diferentes registros si quisiera juntarlo con el lebrijano en el ataque. En la pasada rueda de prensa comentó la posibilidad de ver a ambos compartiendo la delantera: "Veo la posibilidad de jugar con los dos, o no en punta, pero juntos. Son dos jugadores cuya posición ideal es la de 9, pero se pueden adaptar a jugar por fuera, y como tienen la intuición de goleador, estamos trabajando con ellos eso, al igual que también en ese sentido con Peque".

Gonzalo Montiel sigue con el grupo

Pendiente de su salida del Sevilla FC, Gonzalo Montiel continúa ejercitándose a las órdenes de García Pimienta e integrado en la dinámica grupal. Al igual que en la primera jornada en el Gran Canaria ante la UD Las Palmas, seguramente entre en la citación, pero más difícil es su concurso en el partido.

Un sólo lateral para recibir al Villarreal

Tras hacerse oficial la salida de Marcos Acuña rumbo a River Plate, y mientras llega a la capital andaluza Valentín Barco procedente del Brighton, el preparador sevillista sólo podrá contar con Adrià Pedrosa para medirse a los de Marcelino García Toral en su estreno en el Sánchez-Pizjuán.

El de 25 de Mayo está muy próximo a convertirse en el relevo del de Zapala, y vendrá al Sevilla cedido sin opción a compra, al querer los seagulls seguir monitorizando a su jugador, al que ficharon en el pasado mercado invernal.

Además, Diego Hormigo, canterano sevillista que el miércoles entrenó con el primer equipo ante la baja de Acuña, tampoco se ha sumado al matinal de este jueves y únicamente Kike Salas podría suplir a Pedrosa en caso de no poder jugar el barcelonés.