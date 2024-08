Del Nido Carrasco sobre Barco: 'La regla del 1:1 no habría supuesto nada respecto a la inscripción de los jugadores'

En un acto cargado de tradición y fervor, el Sevilla Fútbol Club acudió a la Catedral de Sevilla para realizar la ofrenda anual a la Virgen de los Reyes. La plantilla, encabezada por el presidente José María del Nido Carrasco, el director deportivo Víctor Orta y el vicepresidente Pepe Castro, depositó un ramo de flores a los pies de la patrona de la ciudad, pidiendo su bendición para la temporada que se avecina.

Este emotivo ritual, que se celebra cada mes de agosto, simboliza la unión entre el club y la ciudad, así como la esperanza de alcanzar nuevos logros deportivos. Los jugadores y cuerpo técnico aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de la afición y renovar su compromiso de darlo todo en cada partido.

Al término del acto en la Catedral de Sevilla, el presidente de la entidad, Del Nido Carrasco, atendió a los medios de comunicación.

Antes de dar paso a las diversas preguntas, quiso acordarse de Antonio Puerta, fallecido exactamente hace 17 años. Tras ello, desgranó temas de actualidad como la no inscripción por el momento de Valentín Barco, la salida de Marcos Acuña y la regla del 1:1.

Salida de Acuña a River Plate

"En cada momento del mercado y en cada mercado tomamos las decisiones pensando que es lo que es mejor para el Sevilla FC. Nosotros cuando tomamos las decisiones, tomamos en consideración la expectativa de rendimiento de un jugador, que es un grandísimo jugador y desde aquí solo puedo darle las gracias porque yo no voy a descubrir a Marcos Acuña, pero que el año pasado no tuvo el rendimiento que todos esperábamos y como sabéis rechazamos una oferta que consideramos en ese momento insuficiente, pero que es más elevada de la que hemos sacado este verano por él. Y en este verano hemos tenido en cuenta los diferentes factores que afectaban al entorno de la operación y hemos aceptado lo que hemos pensado que es lo mejor para el Sevilla FC, que era la salida de Marcos Acuña y sustituirlo por Barco que estamos convencidos que lo va a suplir y bien".

No inscripción de Valentín Barco y regla 1:1

"El Sevilla Fútbol Club es un club que a nivel de tesorería es un club solvente porque ha solicitado un préstamo de más de 100 millones de euros y como empresa atiende los pagos y los va a atender los próximos años durante mucho tiempo. Después a nivel presupuestario de cuentas de pérdida de ganancias, el Sevilla ha tenido un descenso en los ingresos fruto de que no estamos en Champions, y estamos tomando una política que yo además dije en el día de mi presentación de recortes o de reestructuración económica del club, tanto en la parcela deportiva como en la parcela corporativa, y después está cómo funciona el límite del coste de plantilla. Cuando tú estás excedido, los ingresos que tú generes hasta que no estés excedido, habréis escuchado la regla del 1:1, no te computan efectos de límite salvo que tú estés excedido en dos millones, ingreses cuatro, pues esos dos que ya estás en el 1:1 te los puedes gastar, con lo cual eso no habría supuesto nada con respecto a la inscripción de los jugadores".

⚽️🔴Jesús Navas, Gudelj y Ocampos han sido los encargados de llevar las flores al altar de la Virgen de los Reyes.



👉Los capitanes del #SevillaFC han realizado la tradicional ofrenda floral con sones del himno del centenario.



📹 @alexmerida11 pic.twitter.com/fpwacm6ipW — El Correo de Andalucía (@elCorreoWeb) August 28, 2024

"Con respecto a los ingresos, la cuenta de pérdida de ganancias, si sacas uno, dos, tres, cuatro o cinco millones pues tendrías más ingresos, con lo cual el club estaría mejor en relación a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los clubes excedidos, que es el otro factor económico que hay que tener en cuenta, como habréis escuchado también muchas veces cada vez que te ahorras uno, te puedes gastar seiscientos mil cada vez que te ahorras diez, te puedes gastar seis cada vez que te ahorras cien, te puedes gastar sesenta, con lo cual el Sevilla lo ha tenido en cuenta. A nivel de tesorería estamos bien, a nivel de pérdidas y ganancias hemos sufrido no estar en Champions después de cuatro años seguidos y no estar en competición europea después de diez años seguidos, y excedidos que creo que estamos todos los clubes de la liga menos uno pues jugamos con me ahorro tanto, me puedo gastar tanto, con lo cual no ha afectado en nada no tener patrocinio a inscribir a los jugadores".