Víctor Orta sobre Ocampos y Badé: "Ahora mismo ninguna de las ofertas satisface lo que quiere el Sevilla"

Valentín Barco fue presentado como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club tras llegar a la capital hispalense la pasada semana. El de 25 de Mayo se convirtió en el octavo refuerzo para Xavi García Pimienta y llega para suplir el traspaso a coste cero de Marcos Acuña a River Plate.

Afirmó el argentino haberse sentido muy bien acogido desde su llegada: "Muy lindo, una ciudad hermosa y en cuanto a los entrenamientos y el club, me trataron muy bien desde el principio todos".

Se mostró tranquilo sobre su no inscripción hasta la pasada noche: "Sí, complicado, pero le pasa a todos los clubes, lo venimos viendo, no pasó sólo conmigo. Me lo tomé con tranquilidad, obviamente que quería jugar".

Una charla con Ansu Fati, clave para su llegada

Como ya contamos en El Correo de Andalucía horas antes de llegar Valentín Barco, dialogó con Ansu Fati para conocer aún más de cerca el proyecto de García Pimienta: "Sí hablé, con Ansu. Estoy listo para jugar, hice pretemporada, jugué partidos. Dependerá del míster después, pero estoy listo. Me gustó mucho el proyecto, se asemeja con mi estilo de juego. Hablé con Víctor y con el míster y me gustó mucho y me hizo decantarme".

"Yo hablé con Ansu sólo por el club. Si me hubiera dicho algo sobre su futuro no lo diría tampoco, pero no".

Posición preferida para Barco

"Me siento más cómodo en la banda, soy lateral, pero puedo jugar en cualquiera de esas posiciones. El Sevilla es un gran club y voy a dejar todo para que vuelva a ser lo que era".

Víctor Orta acompaña a Valentín Barco en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC / Álex Mérida

Víctor Orta sobre Barco: "Se asemeja a nuestro estilo de juego"

"Estamos muy muy contentos con Barco, es un jugador que la dirección deportiva seguía desde hace un montón de tiempo, se asemeja a nuestro estilo de juego. Es un chico muy maduro, que ha jugado en la Premier, convocado por la selección Argentina. Su juego por dentro, una de las formas que entiende el míster, es una de sus virtudes".

Sobre Jordán, dijo Víctor Orta que "sólo desearle mucha suerte a Joan, su director deportivo (Alavés), Sergio, siempre mostró mucho interés por él".

Satisfecho con la plantilla que tiene y tendrá

"Respecto al final de mercado tenemos una idea, una hoja de ruta, en los últimos días nos genera necesidad y pasan muchas cosas, pero estoy muy contento y satisfecho con la plantilla que hay ahora y con la que esté a las 00:01 horas pase lo que pase".

Sin ofertas que seduzcan por Ocampos y Badé

Comentó Orta sobre Lucas Ocampos y Loïc Badé que a esta hora no hay una oferta que vaya a aceptar el Sevilla por ninguno de ellos: "A día de hoy a las 13:45 ninguna de las dos ofertas satisface lo que quiere el Sevilla. Veremos hacia dónde van, ni satisface lo que el Sevilla pretende por los dos futbolistas".

Añadió que por Gonzalo Montiel no tienen ningún tipo de interés para su salida, pero que la situación de Pedro Ortiz, "tiene más aristas, las circunstancias de nueva inscripción en liga". "Queda todo el día para ver cómo avanza".

Satisfecho con la plantilla

"No soy de poner notas, tenemos menos puntos de los que merecemos, ojalá el domingo ganemos, hay que poner notas a los rendimientos, no a los mercados", explicaba el director deportivo sevillista, que se encuentra en sintonía con Pimienta sobre la plantilla: "El entrenador ha dicho que está satisfecho y yo también lo estoy. Mi trabajo es dar las mejores herramientas al entrenador".

"He intentado con mi equipo de trabajo y el presidente estar muy cerca, ir día a día en el mercado, hacer muchas incorporaciones al principio para que no llegue todo al final. La verdad que en todas tenemos satisfacción, con el objetivo de regeneración, de cambios, de buscar nuevas caras... Los jugadores que hemos podido incorporar son acorde al modelo del entrenador".

Por último, Víctor Orta confirmó la llegada de Leandro Antonetti: "Metí la pata con Pedrosa, Antonetti es nuevo jugador del Sevilla Atlético".