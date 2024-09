Lucas Ocampos se despide del Sevilla FC: 'No crecí en la carretera de Utrera pero me voy siendo sevillista para toda la vida'

Un día triste para el sevillismo. Lucas Ocampos se ha despedido del club hispalense tras cinco temporadas. Lo hacía acompañado de su esposa y su hija. Llegó ataviado con camisa negra en mitad de una ovación de todas las personas que había en la sala de prensa, entre ellos compañeros, cuerpo técnico y periodistas.

El argentino llegó en el verano de 2019 procedente del Olympique de Marsella con 25 años. Llegó a salir cedido al Ajax en el verano de 2022. Regresó más fuerte que nunca a su casa. En invierno. No podía haber un mejor fichaje para el Sevilla: "Mendílibar me devolvió la alegría y las ganas de jugar a fútbol después de una terrible experiencia en Amsterdam. Me hizo vivir una de las mejores noches de mi carrera contra Roma levantando otro título".

Se convirtió en un pilar fundamental para conseguir su segunda Europa League. Y ahora vuelve a irse con un destino ya confirmado: el Rayados de Monterrey. "Me voy orgulloso. El Sevilla es mi vida y dejo aquí la mitad de mi corazón".

Tras anunciarse este martes mediante un comunicado su salida del club, el extremo derecho ha contado este martes los motivos del fin de esta etapa como jugador sevillista. Antes de comenzar el turno de preguntas se emitió un vídeo con los compañeros que ha tenido en su periplo sevillista: Bono, Papu Gómez, Franco Vázquez, Sergio Escudero, Erik Lamela, Marcos Acuña o Fernando Reges fueron algunos de ellos.

Jesús Navas se rinde en elogios

"Como capitán del SFC es un día díficil. Despedimos a Lucas por la puerta grande como tiene que ser. Te defino con una sola palabra en mayúsculas: compromiso. Para triunfar siempre tienes que contar con el apoyo de los tuyos. Eres eterno y serás por siempre uno de los nuestros."

Además, el presidente del Sevilla FC, Del Nido Carrasco quiso agradecer a Lucas la trayectoria y la profesional en estos cinco años: "Hoy es un día complicado porque es el día para despedir a Lucas Ocampos. Tenemos sentimientos encontrados. Hoy es un día especial porque has dejado huella en los sevillistas. Tú reflejas todo lo que refleja el Sevilla FC, la casta, el coraje, el dicen que nunca se rinden. Aquí dejas una leyenda muy grande, más de 200 partidos y 2 torneos de Europa League. Como persona y como jugador te has ganado el derecho a decidir tu futuro y aquí siempre vas a tener tu casa."

Un emotivo discurso

Más tarde, llegó el turno para Lucas Ocampos que se despidió con un emotivo discurso: "Estoy superorgulloso de todo lo que formé en este club. Me llevo recuerdos imborrables, muchos partidos, dos trofeos y sobre todo el cariño de los sevillistas día a día. Hoy me toca despedirme de ustedes, no puedo expresar con palabras lo díficil que se me hace leer este documento".

Con la voz entrecortada y sin contener las lágrimas: "Este club es parte de mi vida y que siento como mi casa. Quiero agradecer al sevilla el cariño que me dio desde que llegué a mí y a mi familia". Tuvo palabras de agradecimiento a todos sus compañeros y al cuerpo técnico, incluido al presidente: "Fuiste la primera persona que llegaste al hospital cuando operaron a mi hija".

Agradeció a Monchi su esfuerzo para vestir la camiseta del Sevilla FC en enero de 2023 y "cuatro meses después ganamos la séptima en Budapest". A todos los entrenadores que tuvo, pero en especial a "Mendílibar me devolvió la alegría y las ganas de jugar a fútbol después de una terrible experiencia en Amsterdam. Me hizo vivir una de las mejores noches de mi carrera contra Roma levantando otro título."

"Remarcar a Julen Lopetegui que además de ser mi primer entrenador fue como un padre dentro y fuera del campo. Los mejores años de mi carrera fueron con él y su cuerpo técnico."

Los motivos de su salida

"Tengo 30 años, quería irme bien despedirme de esta manera dejando algo en el club. Quería seguir compitiendo, jugar el mundial del clubes. Eso es lo que me motivó desde el primer día cuando vine aquí y hoy me voy a otro club competitivo. Es una situación personal en la que todas las partes quedaron contentas."

El extremo derecho compartirá vestuario con Canales, Tecatito Corona y Óliver Torres que le han ayudado a tomar la decisión.

Un partido para el recuerdo

"Tengo muchos pero voy a elegir tres. El primer partido cuando regresé de Ajax que jugamos contra el Cádiz. También me acuerdo de la final de Colonia y el último partido del Sánchez Pizjuán entrando de la mano de mis dos hijas".

Lo que Ocampos perderá de Sevilla

"Fui feliz tanto yo como mi familia. Escuché todos los mensajes, pero me quedo con lo que dicen mis compañeros. Me quedo con eso. Puedo mirarlos a todos a la cara y soy feliz. Más que amigos los considero familia".

Por último, en el discurso quiso agradecer a su familia y a sus hijas: "A mi esposa, a mis dos hijas, (no puede evitar las lágrimas) por nunca dejarme caer en los momentos díficiles. Nadie hubiera sido posible sin ti. Siempre seremos una familia sevillista. No crecí en la carretera de Utrera pero me voy siendo sevillista para toda la vida.", concluyó el discurso con la ovación de sus compañeros.