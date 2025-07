Pellegrini sobre Jesús Navas: "Cuando lo llevamos al City entendíamos que era un jugador especial"

Jesús Navas González es un claro ejemplo de superación y resiliencia, capacidades que siempre han estado presentes en su estilo de juego. Es un futbolista que con el paso de los años se ha ganado el cariño de la afición tanto en el terreno de juego como fuera de él. El número 16 del Ramón Sánchez-Pizjuán colgó sus botas a mediados de la temporada pasada y dejó un vacío inmenso en los corazones de los sevillistas. Para recordar su legado el capitán del Sevilla Fútbol Club ha estrenado un documental que pueden ver todos los sevillistas en la OTT Sevilla FC + y que ya avanza por su tercer capítulo.

Los dos primeros capítulos de Jesús Navas sobran las palabras se han centrado en la figura del legendario palaciego y aspectos que él todavía apenas había tratado en público como su crisis de ansiedad que superó tras su aterrizaje en la élite con testimonios de su familia, de los profesionales del Sevilla FC que lo ayudaron y de sus compañeros sevillistas. Estos dos episodios además muestran a algunos de sus rivales explicando el estilo de juego de Navas y repasa todos los títulos que ha logrado con el Sevilla FC, además de testimonios de Frédéric Kanouté, Andrés Iniesta, Roberto Carlos, Andrés Palop, Diego Capel, Xavi Hernández, Enzo Maresca, Álvaro Morata o Joan Capdevila, entre otros.

Pellegrini repasa la llegada de Navas al City

El documental no deja indiferente a nadie, y en el tercer episodio el gran protagonista ha sido Manuel Pellegrini y las palabras que le ha dedicado el técnico verdiblanco al palaciego. Un episodio que trata también con testimonios de ilustres como Rodri Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente, y más compañeros del combinado nacional como Lamine Yamal, Álvaro Morata o Nico Williams, así como dos exsevillistas que coincidieron con Navas en Manchester como Álvaro Negredo y Nolito.

Un capítulo especial que hace un repaso del recorrido de Jesús Navas en el combinado nacional y su madurez para afrontar su llegada al Manchester City, de la mano de Manuel Pellegrini, que ha reconocido cómo consiguió fichar al capitán sevillista.

El Duende de los Palacios cautivó a todos los aficionados skyblues trasmitiendo su particular magia que siempre va más allá y el técnico verdiblanco ha comentado en el documental cómo Navas tiene algo especial que es esencial que tengan todos los jugadores: "Yo creo que hay que ser especial en todo, no solamente en lo físico. Hay que ser especial en lo técnico, hay que ser un jugador de categoría, hay que estar en un equipo como el Sevilla jugando permanentemente Champions, hay que tener una dureza mental para seguir buscando más logros, más motivaciones. La exigencia tiene que ser el mismo día tras día porque tienes que ser capaz de mantener el rendimiento que has tenido. Si no se exigía físicamente, era técnicamente y mentalmente".

El entrenador del Manchester City, Manuel Pellegrini, en una sesión de entrenamiento en el Etihad. / PETER POWELL / EFE

Una adaptación difícil para Navas en Manchester

Como ya comentó varias veces el de los Palacios y Villafranca, su llegada a Manchester no fue nada fácil y fue muy duro para él vivir lejos de su familia. Manuel Pellegrini ha recalcado cómo él sabía que la figura de Navas era esencial para los citizens y que su incorporación iba a tener un gran impacto en el futuro del conjunto inglés: "En el momento en el que lo llevamos al Manchester City entendíamos que era un jugador especial que hacía cosas distintas. Si le dejas la banda libre, a Jesús jugando contra él, le estás permanentemente tapando la capacidad de llegar al último tercio del campo, seguramente te hace mucho daño por partido, así que cuando jugábamos en contra siempre estábamos preocupados por la llegada de él sin balón al espacio".

Con la llegada del Duende de los Palacios al skyblue, el conjunto inglés logró la Premier League 13/14 y las EFL Cup de 2014 y 2016 además de conseguir llegar a las semis de Champions por primera vez en la temporada 15/16. Después de esta última temporada, Pepe Guardiola sustituyó a Pellegrini, y desde ese momento la participación de Navas no fue tan constante en el Manchester City. Un total de 183 encuentros disputó Navas con el Manchester City en el que logró anotar ocho goles y dio 35 asistencias. En 2007, después de terminar contrato con el skyblue, volví a su casa, al Sánchez-Pizjuán, convertido ya en leyenda.

En estos últimos tiempos, Manuel Pellegrini y Jesús Navas se han vuelto a ver cara a cara pero esta vez como rivales, y se han enfrentado en los derbis sevillanos, el último el pasado mes de octubre con un triunfo del Sevilla FC en el Pizjuán. El técnico verdiblanco a pesar de dirigir al equipo rival de la capital hispalense ha acompañado a Navas en todas sus facetas y estuvo presente en el homenaje que se le conmemoró el pasado 30 de diciembre en el Sánchez-Pizjuán.