Suso: "Tenía las ideas muy claras desde hace mucho tiempo, creía que en el Sevilla mi ciclo se acabó"

Suso Fernández ya es jugador del Cádiz CF y ha sido presentado este domingo en el Nuevo Mirandilla. El gaditano acabó contrato con el Sevilla Fútbol Club el pasado 30 de junio y llega al Submarino Amarillo como agente libre. El mediapunta vuelve a la que fue su casa para arrancar en poco más de un mes en Segunda División y en su presentación ha hablado entre otras cosas sobre su último paso en la entidad nervionense.

El que fuese jugador del Sevilla FC durante cinco años y medio ha confesado en su presentación como jugador del Cádiz cómo antes de volver a su casa el presidente Del Nido Carrasco le propuso que continuara un año más vistiendo la camiseta sevillista, pero Suso lo tenía claro y "tras seis o siete meses malos" ya tenía zanjado que quería volver al Cádiz.

El gaditano se formó en la cantera cadista y se marchó del equipo que lo vio crecer en 2010 para poner rumbo al Liverpool, después de 15 años vuelve donde se formó como jugador para intentar devolverles la ilusión a los gaditanos y conseguir que el Cádiz CF ascienda de nuevo a Primera División.

El gran culpable de que Suso no siga en el Sevilla FC es García Pimienta y es que el mediopunta nunca entró en los planes del catalán y el exentrenador sevillista sólo lo utilizaba para calentar el banquillo. Sin embargo, tras la llegada de Joaquín Caparrós a solo siete jornadas del final de la temporada, Suso recuperó su posición y su puesto en el Sevilla FC, y le demostró a la afición sevillista que no era cuestión de rendimiento, sino de discrepancia con el catalán.

Suso Fernández le cierra las puertas al Sevilla FC

El gaditano siempre ha sido una pieza fundamental en el vestuario sevillista y Del Nido Carrasco no dudó en pedirle que se quedara un año más: "Sí, me senté con José María del Nido Carrasco y él me dijo que le gustaría que me quedase otro año porque iba a ser un año también de transición y me necesitaba. Yo le dije que ya tenía las ideas muy claras desde hace mucho tiempo y que se lo iba a agradecer pero que creía que en el Sevilla mi ciclo acabó".

Unas declaraciones que no sorprenden, ya que el propio zurdo del Sevilla FC confirmaba tras vencer a la UD Las Palmas que había tomado un camino alternativo: "Al final todos estos meses he estado trabajando bien. Creo que este es mi último año, creo que hay veces que los ciclos se tienen que cerrar. He estado trabajando bien para el momento que los compañeros lo necesitaban. El equipo, el club. Bueno, yo creo que al final se ha visto. Después, como te digo, yo creo que más que tres puntos es un punto de confianza porque nos faltaba la victoria y no la habíamos conseguido. Sí, como te he dicho. Yo creo que hay veces que los ciclos hay que cerrarlos bien. Sí que es verdad que hemos tenido tres años, por decírtelo, muy bonitos y dos años muy malos. Pero yo creo que a veces a mal, a veces a bien. Pero yo siempre he intentado dar lo máximo por este equipo".

Después de cinco temporadas y media vistiendo la camiseta sevillista, el gaditano pensó que era mejor cerrar su ciclo en el Sevilla FC tras un año duro y condenado al banquillo. En su momento, ya pudo conocer El Correo de Andalucía que su llegada al Cádiz era inminente.

En total, ha disputado con la entidad nervionense 173 encuentros y ha anotado un total de 10 goles y 20 asistencias. El gaditano también ha tenido un papel clave en la Europa League con el Sevilla FC y en la de 2020, el extremo derecho anotó el primero de los dos goles en la semifinal contra el Manchester United que acabó (2-1)y en la UEFA Europa League de Budapest en 2023, el gaditano apareció en el momento justo para hacer el tanto del empate contra la Juventus y llevar el partido a la prórroga que acabaría ganando el Sevilla FC.