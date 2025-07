Almeyda: "Estoy convencido y por eso asumo el reto, sé donde vengo, jugué 12 años en Europa"

El nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, ha sido presentado este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El argentino ya ha dirigido su cuarto entrenamiento como técnico sevillista y está adaptándose poco a poco a la plantilla.

Los entrenamientos comenzaron este domingo y el entrenador blanquirrojo sólo ha contado hasta día de hoy con 15 integrantes- Joan Jordán, Adnan Januzaj, Rafa Mir, Nianzou, Rubén Vargas, Akor Adams, Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa, Peque, Idumbo, Ejuke e Isaac-, ya que varios de los jugadores están de vacaciones después de jugar con sus respectivas selecciones.

Matías Almeyda ha fichado por el conjunto hispalense por tres temporadas y es la propuesta del club para regenerar al equipo y devolverle la ilusión a los sevillistas. El pelado deberá de conocer los entresijos de Sevilla para adaptarse a la que será su casa en las próximas temporadas y tendrá que confeccionar una plantilla a su gusto junto a Antonio Cordón.

"Ante todo, buenas tardes y agradecer a José María y Antonio la confianza en este nuevo reto, este desafío en mi vida personal y aportar mi granito de arena para que este club vuelva a ser el que fue en los últimos tiempos. Al fútbol se juega con 11, no entra una parte individual, sino colectiva y el fútbol ha ido creciendo pero se siguen haciendo goles en la portería contraria aunque han modificado muchos aspectos. Creo que el crecimiento de cada club, lo viví en carne propia al llegar de nuevo a Sevilla, me llamó mucho la atención y recordaba que hace 29 años y el que me encuentro es top, un Sevilla grande. No entiendo otra manera que no sea darle valor a los que trabajan, se construyen con ellos. Soy optimista".

Volver a situar al Sevilla arriba

"En principio, creo que son momentos particulares que viven los equipos cuando se acostumbran a ganar. Me pasó en River y hubo un momento que se bajó el rendimiento por motivos y aquí sobre todo en los últimos dos años. No estuve y empiezo a construir ahora. El que se ha acostumbrado a ganar sabe ganar, tiene que salir de los baches y volcaremos todo hacia el grupo de jugadores que son los protagonistas del juego".

Objetivo

"Lo que hablamos los tres es siempre entre nosotros, pero volver a que sea competitivo, que el equipo vuelva a participar en los últimos años y no como en los últimos dos, que el público se sienta identificado con lo que va a ver. Todo ser humano visualiza un objetivo, por descontado, nuestro sueño y deseo es ver un buen equipo, combativo, que represente la historia de este club por donde han pasado muchos entrenadores, grandísimos jugadores y entonces, buscaremos ser competitivos desde el inicio".

Estilo de juego

"Como recién dije, soy entrenador, un exjugador y nunca hice magia y si lo hice no la detecto. Trabajaré, identificaré a cada jugador, viendo partidos pasados, soy muy respetuoso con lo que pasó antes con otros entrenadores. No me voy a comparar ni hacer crítica. Mi ciclo comenzó hace dos días y quiero que tenga identidad propia, que no se rinda y no se entregue nunca y viva el fútbol con amor y pasión y que intenta ganar dejando el alma. Para eso hay que trabajar, corregir, hablar, hay que corregir los errores propios y de ahí nace el crecimiento, hay que reforzar las bases. Arrancaremos por los cimientos para tratar de llegar con esta casa bastante armada al primer juego".

Mercado de fichajes

"No soy de poner excusas, nunca las puse en mi vida, a los que tenga entrenaré e intentaré sacarle los máximos. Luego, si las circunstancias se dan para contratar lo veremos, pero estoy enfocado en el día a día y sé lo que sienten, son buenos futbolistas y vienen de pasar algo feo y devolver la confianza porque tenemos buenos futbolistas independiente de lo que se vaya a reforzar".

Confía en sí mismo

"No me asusta, es un lindo desafío y convenceremos por medio del juego, no de la palabra. Más siendo argentino, sé que están esperando que diga algo para sacármelo mañana. Voy a hablar con hechos y la situación parece muy complicada y como llegué oxigenado creo que esto va a salir, soy optimista, vivo así y creo en lo que vamos a hacer juntos y algo que el público se sienta identificado y que el jugador va a dejar el alma".

"Los primeros entrenamientos los chicos se han exigido, la predisposición es muy buena, se les ve cansados, normal, estamos construyendo lo que queremos hacer".

Negociación para llegar

"Ofrecerme, no. Ellos han estudiado varios entrenadores, han tenido reuniones con varios y cuando me dieron la posibilidad de hablar traté de convencerlos como sea. Hace 14 años que comencé y mi carrera como entrenador la he hecho callado, en silencio y por todos los lugares. Desde que dirigí a River en uno de los momentos más complicados del club, envejecí 7 años en ese año, luego en Banfield logré que el equipo jugara como yo quería, tuve propuestas de selecciones sudamericanas pero me decidí por Chivas, que tiene 40 millones de aficionados, que es como casi toda la Argentina fuera hincha de un club. Logramos dos años y medio llegar a siete finales y cinco títulos y que se viera reflejado lo que entrenábamos. Fue un momento de mucha felicidad, tengo un cariño muy grande. Luego propuestas de equipos árabes y elegí un equipo que había ganado 4 partidos en todo el año para ver si podía convencer, me puse a prueba en la MLS y vivo poniéndome a prueba. San José con el presupuesto más chico de toda la liga compitió y quería llegar a Europa, y mi entrada fue en Grecia. En el primer año ganar dos títulos, en el segundo lo perdimos en el último partido y en el tercero bajamos algo el rendimiento. Sé que tendrán dudas, yo amo el fútbol, estudio fútbol y entiendo y acepto esta incógnita con respecto a mi estancia y por eso digo que los hechos hablarán bien o mal y aceptaré".

Inscripciones

"Es natural en todas las ligas y con el Mundial de Clubes habrá momentos al final. Tampoco es contratar por contratar, pero todas las ligas son iguales y es muy difícil contratar cuando se abre el mercado de pases, hay que ser conscientes de la situación actual del club y buscaremos la mejor manera y estoy enfocado y muy feliz, es la oportunidad que me dieron y la voy a luchar a muerte. Paso a conformar nuevamente de la familia del Sevilla".

No busca compararse con su época como jugador

"Si me comparo con el jugador prefiero no hacerlo. Mi año como jugador en el Sevilla fue duro, era muy joven, era el pase más caro de la historia del club y era defensivo, lo que hacía no se notaba mucho. Venía de jugar en uno que jugaba con un contención a jugar con dos, me llevó la adaptación, pero Sevilla fue quien me abrió las puertas de Europa. No pude mostrar nada y viví un año triste, pero el recuerdo es que Sevilla es alegre y tiene un clima especial y espero vivir ese Sevilla de gloria de los últimos años, vengo a eso. No siempre se da la posibilidad de volver donde uno estuvo y lo voy a aprovechar al máximo".

Análisis de su plantilla

"En principio no me cierro en algo en especial, una cosa es ver jugadores en vídeo, jugando y entrenando. Otra en un reportaje y otras en gestos, en acciones, y de ahí hago un análisis. El que hice, con un sistema de juego diferente al que uso yo, pero no me encierro y me daré cuenta para qué estamos. La plantilla tiene buenos jugadores, con calidad, que en su momento estuvieron bien, que han perdido la confianza. Como todos los equipos cuando el nivel baja en lo colectivo. "No he pedido ningún fichaje. Las posiciones quedan entre nosotros pero hay puestos que quisiéramos reforzar".

No quiere describirse

"A mí no me gusta ponerme frases mías o describirme, se irá definiendo porque en España se ve que no me conocen, y no hay problemas, pero en los lugares que estuve pueden consultar. Amo lo que hago, el fútbol es mi pasión y mi vida, le he dedicado toda mi vida y si elegí la profesión es porque creo que puedo transmitir lo que me gustaba como jugador y de algunos entrenadores y de no transmitir lo que no me gusta. Cuando estás en un lugar tan importante como este no puedes dejar pasar la oportunidad".

Descenso

"No estaba mal la elección mía en ese tiempo, había que esperar porque los jugadores se tienen que adaptar a diferentes culturas y no se dio porque fue muy rápido. En esta etapa mía intentaré hacerlo de la mejor manera. Le pongo corazón y no voy a fallar, espero".

Sin miedo a un despido

"Espero que no, no pienso eso. Viendo el mundo como va, a un ritmo acelerado y mientras están matando gente estamos hablando y juzgando qué va a pasar. Triturar es fea la palabra, me pueden sacar del cargo, pero triturar no me gusta, queda demasiado agresivo. Si va mal me sacarán y si va bien, irá bien. Estoy convencido y por eso asumo el reto. Sé donde vengo. Creen que soy un desconocido y jugué 12 años en Europa. Conozco y veo todo, estudio y vivo de esto".