Antonio Cordón: "Matías me dijo que venía de rodillas desde Grecia hasta Sevilla"

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, ha acompañado a Matías Almeyda en la presentación como nuevo entrenador, en la que el extremeño ha hecho un balance del mercado veraniego y de la situación actual del club.

Antonio Cordón explicó en primer lugar la elección del entrenador: "Casi no tendría respuesta. Todos los que estáis aquí sabéis y habréis valorado. Ya me ganó, nos ganó, lo habéis escuchado y cuáles son sus cualidades, características y cómo juegan sus equipos, independientemente de los análisis. Y ya cada uno os habéis dado cuenta por qué está aquí Matías".

Mercado de fichajes

"Creo que, indudablemente, todos los clubes vamos y los acontecimientos llegan en la segunda quincena de agosto. Habitualmente aparecen jugadores sin inscribir, que ceden o se venden y casi todo sucede en los últimos quince días. Tenemos que tener paciencia, se necesitan nombres, pero vamos al ritmo que nos marcamos. Lo que hagamos será con mucho estudio y esperamos que acertemos y sobre todo, nos estamos preparando más que para que vengan, para hacer un gran grupo y un gran equipo de grandes profesionales dentro y fuera del campo".

Declaraciones Haro

"No sé lo que dijo Ángel, no soy seguidor de redes sociales. La verdad es que no, no me pongo a mirar lo que dicen los presidentes de los demás clubes. Cada uno es libre de opinar lo que quiera y todo el respeto para un presidente y no opino".

Delantero centro

"Nuestra posición es de respeto a todos los jugadores que son del Sevilla desde que llegan hasta que se marchen. Trabajamos con todos y lo que sea mejor para el club, jugadores y sus familias haremos. Son muchas patas y nos tenemos que poner de acuerdo todos y máximo respeto a todos los componentes de la plantilla. Quedan dos meses de mercado y entendemos que habrá cambios. Poco a poco lo iremos viendo".

Isaac Romero

"Ahora mismo estamos trabajando, los jugadores empiezan a acumular ritmo en los entrenamientos y cuenta ahora esa parte física. Si metían o no goles, todo va a cambiar como club, jugadores e institución y pondremos las bases para que eso ocurra y todos rindan, no solo el delantero, que el defensa defienda bien".

Juanlu, Badé y Lukebakio

"No podemos hablar de jugadores individualmente. Estamos en ese momento y días en los que estamos formando grupo, un conjunto y poco a poco iremos colocando las piezas de ese ajedrez. Hay que tener un poco de paciencia. Veo que salen muchos nombres que ni siquiera andamos con ellos. En principio de nuestros jugadores se va a hablar mucho, pero por respeto queremos ser un poco discretos".

Conversaciones con Almeyda

"Matías me dijo que venía de rodillas desde Grecia hasta Sevilla. Le gusta la Semana Santa y me puso ese símil".

Plantilla

"Creo que tiene margen de mejora y sinceramente, creo que el grupo. El grupo vamos a tener mucho margen de mejora, como institución también. A partir de ahí vamos a ver lo que nos da, si tenemos jugadores comprometidos con hambre, disciplina valores, sería divertido verlos".

"El reto más importante que uno se puede marcar es que te entierren a tres metros bajo tierra y tengas que salir. Dirigir al Sevilla es muy bonito, es un reto en el que nos hemos implicado muchas personas y estoy convencido que la dinámica va a cambiar, este es uno más y lo considero bonito y positivo. Estoy ilusionado porque veo las caras de los jugadores. Me di una vuelta por el centro, aunque el presi no me deja casi salir, y la gente me saludaba y agradecida. Veo a la gente ilusionada, yo lo estoy y vamos a ver hasta dónde llegamos con esta fuerza y energía".

Inscripciones

"Es un problema que ocurre en todos los clubes. En varios sitios que he comenzado en los primeros partidos no han podido ser inscritos algunos jugadores. Hay que convivir con ello, son normas que nos pone LaLiga y no hay excusas. Nos pondremos con los que tengamos, no vamos a poner ninguna excusa".

"El mercado vamos a ver lo que depara. Finalmente, sabemos que tenemos una situación económica dura y difícil. Lo conoce el aficionado y España, tenemos que abrocharnos el cinturón. Es como cuando haces un régimen, hay que apretarlo más y conseguir lo que sea mejor para todos. Nos han contratado para ello y veréis al final qué es lo que ocurre y qué nota nos ponéis".

"Creo que yo lo veo, quizás podrías preguntar a trabajadores y jugadores. Estamos cambiando hábitos, normas, trabajando con una mentalidad que existía que estamos refrescando, vamos caminando para que tengamos esa visión y yo ya llevo más de un mes. Veo buena predisposición, muchas ganas, mucho compromiso, mucho trabajo y con energía positiva".