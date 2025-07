Joan Jordán trabaja al margen y Nianzou y Akor Adams regresan en la quinta sesión de Almeyda

Matías Almeyda llevó este martes a las 19:00 horas su quinto entrenamiento como técnico del Sevilla Fútbol Club, siendo la primera sesión tras haber sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

No quiso dejar nada al azar 'El Pelado' en su presentación y expresó qué quiere de su grupo, evitando hablar de individualidades: "Vengo a aportar mi granito de arena para que este club vuelva a ser el que fue en los últimos tiempos. Al fútbol se juega con once, no entra una parte individual, sino colectiva y el fútbol ha ido creciendo pero se siguen haciendo goles en la portería contraria aunque han modificado muchos aspectos. No entiendo otra manera que no sea darle valor a los que trabajan, se construyen con ellos", reflexionaba Almeyda sobre su grupo, al que ve concienciado del proyecto: "Soy optimista. En los primeros entrenamientos le estoy exigiendo a los chicos, la predisposición la veo muy buena. Los veo cansados, pero es normal. Estamos construyendo lo que queremos hacer".

Dobles sesiones de cara al Birmingham City

A pesar del cansancio, el Sevilla FC del preparador argentino se ejercita en dobles sesiones durante esta primera semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Esta mañana hubo turno a primera hora y hace unos minutos siguieron los entrenamientos, con canteranos mezclados con el primer equipo y continuando el objetivo de llegar en la mejor forma posible física al duelo con el Birmingham City en el Algarve del próximo sábado 12 de julio, en el que Matías Almeyda comprobará de primera mano qué pueden ir ofreciéndoles sus jugadores y en el que se podrán observar diferentes apartados del equipo que quiere construir el de Azul y su forma de jugar.

Matías Almeyda sobre su estilo de juego "Como recién dije, soy entrenador, un exjugador y nunca hice magia y si lo hice no la detecto. Trabajaré, identificaré a cada jugador, viendo partidos pasados, soy muy respetuoso con lo que pasó antes con otros entrenadores. No me voy a comparar ni hacer crítica. Mi ciclo comenzó hace dos días y quiero que tenga identidad propia, que no se rinda y no se entregue nunca y viva el fútbol con amor y pasión y que intenta ganar dejando el alma. Para eso hay que trabajar, corregir, hablar, hay que corregir los errores propios y de ahí nace el crecimiento, hay que reforzar las bases. Arrancaremos por los cimientos para tratar de llegar con esta casa bastante armada al primer juego".

Otro de los apartados sobre los que transcurrió la rueda de prensa de presentación de Almeyda fue sobre su confianza en el proyecto: "Es un lindo desafío y convenceremos por medio del juego, no de la palabra. Más siendo argentino, sé que están esperando que diga algo para sacármelo mañana. Voy a hablar con hechos y la situación parece muy complicada y como llegué oxigenado creo que esto va a salir, soy optimista, vivo así y creo en lo que vamos a hacer juntos y en que sea algo en lo que el público se sienta identificado y que el jugador se va a dejar el alma".

Entrenamiento del Sevilla FC este martes 8 de julio por la tarde en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

Nianzou y Akor Adams, las novedades de la sesión; Jordán trabaja al margen

Después de trabajar al margen en la pasada sesión vespertina del lunes, Tanguy Nianzou y Akor Adams han regresado al grupo como se pudo ver en las publicaciones de la entidad sevillista. Ambos jugadores terminaron la campaña lesionados y ya están en la recta final de sus recuperaciones, siendo dos jugadores a disposición de Matías Almeyda.

Kelechi Iheanacho, por su parte, sigue de baja por una gastroenteritis y se ha perdido ya los tres primeros días de trabajo. De igual forma, el alto sueldo del delantero centro nigeriano lo coloca prácticamente en el mercado a la espera de que el argentino evalúe en qué forma ha venido y si considera que puede aportar en este nuevo proyecto del Sevilla.

Otra de las noticias del entrenamiento fue Joan Jordán, que trabajó al margen del grupo pero sobre el terreno de juego con uno de los preparadores físicos del Sevilla FC. El catalán es uno de los jugadores que ha vuelto tras estar cedido en el Deportivo Alavés en la temporada finalizada en mayo y ahora deberá ganarse un hueco. Sus altos emolumentos también le dificultan la continuidad.