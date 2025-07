Dos ausencias en el entrenamiento vespertino del miércoles de Almeyda

El séptimo entrenamiento de Matías Almeyda a los mandos del Sevilla Fútbol Club ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al igual que todos los anteriores. Esta tarde, saltaba 'El Pelado' sin dos de sus jugadores que regresan de cesión.

Son los casos de Kelechi Iheanacho y Joan Jordán. La situación con el delantero nigeriano es algo extraña al no haberse puesto aún a disposición del técnico argentino, siendo siete sesiones las que se ha perdido con la presente por una indigestión.

La tesitura con el centrocampista de Regencós es diferente, ya que estuvo entrenando en solitario el pasado martes y esta mañana, como informa Zona Mixta ha realizado ejercicios con balón junto al resto de sus compañeros. Ahora, por la tarde, ha sido baja.

Almeyda va conociendo a su plantilla

Son las dos novedades en un entrenamiento en el que poco a poco va marcando Almeyda las directrices que quiere de su Sevilla, aunque prefiere ir viendo a sus jugadores y no encorsetarse en un sistema determinado como ya deslizó en su presentación: "No me encierro en algo en especial. Una cosa es ver a los jugadores en video, otra es hacerlo en vivo, otra es jugando un partido y otra es entrenando", y siempre, con personalidad: "Trabajaré, identificaré a cada jugador, viendo partidos pasados, soy muy respetuoso con lo que pasó antes con otros entrenadores. No me voy a comparar ni hacer crítica. Mi ciclo comenzó hace dos días y quiero que tenga identidad propia, que no se rinda y no se entregue nunca y viva el fútbol con amor y pasión y que intenta ganar dejando el alma. Para eso hay que trabajar, corregir, hablar, hay que corregir los errores propios y de ahí nace el crecimiento, hay que reforzar las bases. Arrancaremos por los cimientos para tratar de llegar con esta casa bastante armada al primer juego".

Fechas de todos los amistosos del Sevilla FC en pretemporada 1. Sevilla FC vs Birmingham City FC. Sábado, 12 de julio. Estadio Algarve, Faro, 21:00 horas. Primer amistoso del verano. Estreno del equipo bajo las órdenes de Matías Almeyda. 2. Sevilla FC vs Sunderland AFC. Sábado, 19 de julio. Estadio Algarve, Faro, 21:00 horas. Segundo encuentro consecutivo en el Algarve. Oportunidad para seguir probando esquemas y jugadores. 3. FC Schalke 04 vs Sevilla FC. Sábado, 26 de julio. Estadio Veltins Arena, Gelsenkirchen, 17:00 horas. Primer desplazamiento fuera de la Península. Rival tradicional del fútbol alemán. 4. Olympique de Marsella vs Sevilla FC. Sábado, 2 de agosto. Estadio Vélodrome, Marsella, 20:00 horas. Partido de gran exigencia ante el subcampeón francés, entrenado por Roberto De Zerbi. Encuentro clave en la preparación. 5. Sevilla FC vs Al-Qadsiah (XIV Trofeo Antonio Puerta). Lunes, 4 de agosto. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 21:00 horas. Trofeo conmemorativo en homenaje a Antonio Puerta. Partido simbólico para el club y la afición. 6. Toulouse FC vs Sevilla FC. Domingo, 10 de agosto. Toulouse, 19:00 horas. Último amistoso del verano. Última oportunidad para afinar detalles antes del inicio de LaLiga.

Desvelado el staff de Matías Almeyda

Matías Almeyda llega al Sevilla acompañado por su preparador físico, Guido Bonini, como anunció en la presentación: "Con respecto a mi staff, por ahora está el preparador físico, Guido Bonini, y lo demás veré en estos días".

Esos demás que estarán en el Sevilla FC con el argentino en este proyecto serán Arturo González, exentrenador de porteros del Sevilla Atlético que estará junto al de Azul como adelantó Zona Mixta, y Daniel Vega (segundo entrenador), Fabio Álvarez (kinesiólogo) y Agustín Zalazar (traductor y analista), como han adelantado los compañeros de Marca aunque reste aún la oficialidad.

A la espera de ir conociendo más detalles del cuerpo técnico, Matías Almeyda sigue perfilando su plantilla a tres días del debut contra el Birmingham City en el Algarve del próximo sábado 12 de julio, en el que será el primer partido de la era del argentino.