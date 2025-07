Alfon: "El Sevilla es el club perfecto para seguir creciendo"

Comienza a rodar el esférico en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con los primeros entrenamientos dirigidos por Matías Almeyda en una semana de presentaciones en el Sevilla Fútbol Club que empezaron por el propio entrenador el pasado martes en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán y que continúan este jueves con Alfon González.

El extremo izquierdo ex del Celta de Vigo llega como agente libre a la disciplina blanquirroja después de que Víctor Orta cerrara meses atrás su incorporación firmando un preacuerdo con sus agentes. En dicha vinculación existía una cláusula liberatoria para el natural de Albacete durante el mes de junio a cambio de 5 millones de euros, pero ningún club se hizo con sus servicios tras varias tentativas que no avanzaron.

Ahora, este 10 de junio, después del octavo entrenamiento, es presentado Alfon como nuevo jugador del Sevilla FC acompañado por Antonio Cordón, quien tomó la palabra en primer lugar para hacer una breve descripción del futbolista y agradecer a Orta el trabajo previo: "Un jugador muy trabajado por mi antiguo compañero, Víctor Orta y todo su equipo, estuvieron muy atentos a lo largo de estos años y la última temporada para adelantarse a muchos clubes

Por qué el Sevilla Fútbol Club

El albaceteño, en primer lugar quiso "agradecer todo el interés y las ganas y predisposición del presidente, José María, Antonio, director deportivo, y Víctor en su momento, y la importancia que tuvieron para que estuviera aquí", antes de continuar describiendo al Sevilla: "Es un club grande, con historia tremenda y crecimiento mayor aún. Creo que vamos a hacer una gran temporada y luchando por estar lo más arriba posible".

Alfon tenía claro que quería llegar al Sevilla

"Para nada, sabía dónde quería estar, en el Sevilla FC, un club histórico y con historia tremenda para seguir creciendo y eso es lo importante".

"Siempre estuve muy tranquilo, trabajando en el día a día para llegar lo mejor posible al Sevilla. Di todo en el Celta hasta el último día para conseguir esa clasificación europea, y ahora crecer en el día a día para seguir progresando y creciendo".

Posición principal y alternativas

"Sí que es verdad que este año he participado más en banda izquierda pero no me encasillo en esa posición, puedo jugar en diferentes posiciones y tipos de sistema, doy variabilidad al equipo y al míster y lo que quiero es aportar y ayudar en el campo y hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo".

Sobre su adaptación, comenta el ex del Celta que ha sido "muy rápida, muy buena, es un grupo espectacular que me ha acogido desde el primer día. Con ganas de seguir trabajando con ellos para adaptarme a lo que quiere el míster, que es lo importante. Hay un grupo humano muy bueno y eso es importante para conseguir los objetivos”.

Objetivo de Alfon y rol

"Mi objetivo como he dicho antes es aportar lo máximo posible en el día a día, en los partidos desde donde sea y a todos los jugadores nos gusta jugar mucho pero con los pies en la tierra, trabajo e ilusión".

Adiós al Celta y llegada al Sevilla

Agradece Alfon al Celta los años pasados en Vigo: "Es un club el Celta de Vigo al que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Hay que dar pasos y tomar decisiones, creo que es mejor para mí y le tengo un cariño especial, me han tratado muy bien y sólo tengo palabras de agradecimiento y les deseo lo mejor".

También habló sobre esa renovación en el Celta que no se dio: "Para esas fechas tienes una cosa en la mente y aparece el Sevilla FC, que es histórico y tuve poco que pensar cuando me comentaron el proyecto, no tuve muchas dudas de unirme a él y es donde quería y quiero estar y progresar".

Añade el extremo sobre su llegada el motivo de la misma: "Tomé esta decisión porque el Sevilla es el club perfecto para seguir creciendo, tiene los valores que me representan y necesitamos esa humildad, trabajar a diario e ir creciendo".

Qué les pide Almeyda

"Estamos trabajando en la pretemporada con mucha exigencia y centrados en el día a día y crecer como equipo que va a ser muy importante para la temporada, coger ritmo en los amistosos para llegar lo mejor posible".

Completa Alfon respecto al de Azul qué sensaciones le desprende en estos primeros días: "Estoy muy contento con él, está metiendo mucha intensidad desde el primer día, tiene mucha energía y se nota, pero también se agradece para tener buen ritmo. De eso le sobra. El año pasado había un entrenador diferente, ahora está Matías con otra predisposición, los jugadores queremos adaptarnos rápido a lo que quiere y ayudarles lo máximo posible".

Jugador histórico del Sevilla

Preguntado por un jugador histórico del Sevilla en el que mirarse, reconoció Alfon, entre risas, que no había pensado una respuesta a ello: "No la había pensado, el Sevilla ha tenido grandísimos jugadores, como Jesús Navas con valores como la humildad y el trabajo en el día a día y lo que me han comentado los compañeros, que era una barbaridad verlo entrenar, es un referente para nosotros"

Pretemporada y calor

No es igual hacer una pretemporada en Vigo que en Sevilla por el clima, y por la exigencia de Guido Bonini, preparador físico de Almeyda: "La diferencia es grande, pero bueno, muy contento con Guido, con todo el cuerpo técnico y nos está poniendo a tono, haciendo crecer en ese tono físico para aguantar todos los partidos en Primera División, donde el físico es muy necesario tal y como está el fútbol. Guido, Almeyda y su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo".