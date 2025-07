Gabriel Suazo llegará a Sevilla este sábado para vestir la camiseta blanquirroja para las tres próximas temporadas

El lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Sevilla FC. Así lo ha confirmado el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, a través de su reconocida fórmula: “Here we go”. El futbolista de 27 años, que llega libre tras finalizar su etapa en el Toulouse FC, firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2028.

Aunque el club hispalense aún no ha hecho oficial la operación, fuentes próximas al entorno del Toulouse confirman a El Correo de Andalucía que el acuerdo está cerrado a falta del reconocimiento médico y la firma final. Suazo se convertiría en la primera incorporación de la “era Almeyda”, y un refuerzo estratégico dentro del nuevo modelo de gestión que lidera Antonio Cordón desde la dirección deportiva. Su llegada a Sevilla se aproxima e incluso puede ser presentado la próxima semana en Nervión.

Un fichaje que encaja en la nueva política del Sevilla

La posible llegada de Gabriel Suazo no es una operación aislada, sino que responde a una estrategia clara de reestructuración que vive el club tras varias temporadas de crisis deportiva y económica. Antonio Cordón, con experiencia en proyectos de contención y optimización, ha optado por fichajes con bajo coste y alta proyección competitiva. Suazo, internacional con Chile y libre en el mercado, representa exactamente ese perfil.

El futbolista chileno, ex capitán de Colo-Colo y con más de 90 partidos en el fútbol europeo, fue pieza clave del Toulouse en las dos últimas temporadas y de la victoria final en 2023 de la Copa de Francia ante el Nantes (5-1). Lo que le impulsó en la escena europea con una campaña 2023-2024 en Europa League que quedará histórica para el club morado, con una victoria ante el Liverpool de Jürgen Klopp (3-2) en el Stadium de Toulouse.

Usado en la izquierda como en la derecha, en una defensa de cuatro con laterales o con una defensa de cinco carrileros el ex número 17 del Toulouse es destacado por su recorrido, solidez defensiva y buen pie para la salida de balón el lateral chileno contribuyó a un total de 6 asistencias en 30 partidos (23 siendo titular) esta temporada.

Competencia directa con Pedrosa

Una de las prioridades del nuevo técnico, Matías Almeyda, era reforzar el lateral izquierdo. Las molestias físicas recurrentes y la falta de alternativas reales en la plantilla motivaron al club a buscar competencia directa en ese sector. El argentino Nicolás Tagliafico era una de las opciones tal y como contamos en el Correo de Andalucía pero la salvación administrativa del Olympique de Lyon adoptada este miércoles por la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) complicó la operación.

Suazo llega para disputar el puesto en igualdad de condiciones, en un contexto donde Almeyda apuesta por la meritocracia, la intensidad y la rotación permanente. Su perfil, físico y táctico, se adapta a la exigencia del técnico argentino, que ya habría dado su visto bueno a la incorporación del chileno.

Una plantilla en plena reconstrucción

El Sevilla vive una reestructuración profunda. Tras años de desequilibrios financieros, altos salarios y planificación irregular, la nueva dirección deportiva ha iniciado un proceso de saneamiento. Con las posibles ventas de Badé, Lukebakio y Juanlu Sánchez, este último cerca del Napoli, Antonio Cordón tendrá la responsabilidad de construir un equipo competitivo y no hacer los mismos errores que su predecesor, Víctor Orta. La llegada de Suazo forma parte de este nuevo enfoque. El club busca perfil bajo, rendimiento alto: futbolistas con experiencia, mentalidad competitiva y compromiso, pero sin comprometer la estabilidad económica, y aquí es donde encaja la llegada del chileno, con unos emolumentos asumibles para la entidad de Nervión.

Un refuerzo con peso internacional

A sus 27 años, Suazo llega sin ser una apuesta arriesgada, respaldado por una sólida trayectoria que incluye más de 200 partidos oficiales entre Chile y Francia, además de 33 presencias con la selección absoluta chilena. Su experiencia en competiciones de alto nivel como las eliminatorias mundialistas y la Copa América, sumada a su capacidad de liderazgo, demostrada al portar la jineta en Colo-Colo y ser pieza clave en el Toulouse, lo convierten en un refuerzo de jerarquía. Su llegada no solo promete elevar el nivel futbolístico del equipo, sino también aportar carácter y liderazgo en un vestuario que ha perdido referentes y competencia en los últimos años.