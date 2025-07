Agoumé pasa reconocimiento médico en un día de presentaciones y visitas especiales

Presentación de Gabriel Suazo como segundo fichaje de la era Matías Almeyda, visita de Ivan Rakitic a sus excompañeros en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y Lucién Agoumé adelantando su vuelta al Sevilla Fútbol Club y pasando ya el reconocimiento médico. Estos han sido los tres principales temas en clave sevillista en este martes 15 de julio en el que 'El Pelado' sigue con las sesiones dobles de cara a preparar el segundo envite de pretemporada contra el Sunderland.

La primera y más importante noticia del día surgía al mediodía en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, con el lateral chileno, ex del Toulouse y que llega libre, acudiendo a su primera comparecencia ante los medios en Nervión, en la que declaró la facilidad con la que se gestó su llegada: "Obviamente, cuando mi agente me presenta la oportunidad de venir acá fue decir que sí. Ellos luego manejan las situaciones pero cuando me llamaron, uno conoce la institución desde fuera y es un desafío venir acá y destacar mis cualidades como jugador y persona".

El primer encuentro entre Suazo y Almeyda

Con quien no ha podido conversar mucho al estar en el inicio de la pretemporada y con problemas burocrácticos para entrenar con el grupo es con Matías Almeyda: "Con Matías he podido conversar aunque no mucho, pero hemos tenido pequeñas conversaciones y la agradable sorpresa de verlos desde el entrenamiento y el énfasis que pone, las ganas, la energía que transmite es muy positiva y va por ahí su mensaje para reconstruir todo esto y partiendo de esa base de humildad y trabajo yendo todos juntos".

Del Nido Carrasco y Antonio Cordón posan junto a Gabriel Suazo en su presentación como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club / Álex Mérida

Rakitic visita al Sevilla

En una pretemporada cuya estancia se desarrollará en la CD José Ramón Cisneros Palacios, Ivan Rakitic ha acudido a saludar este martes a sus antiguos compañeros, viéndose en el vídeo de redes publicado por el Sevilla la efusividad con el actual capitán en Nervión, Nemanja Gudelj, con quien compartió vestuario los cuatro años de su segunda etapa entre 2020 y 2024. Con Matías Almeyda también compartió unas palabras.

Ya declaró el croata hace unos días, cuando anunció su retirada, las ganas que tenía de volver como aficionado y ver un partido animando como un sevillista más: "Estoy muy contento y orgulloso. Ahora estoy deseando ir a ver un partido como aficionado, apretar y apoyar a mi Sevilla y quiero disfrutar del fútbol sin la presión del verde. A ver cómo se siente a partir de ahora. La conexión desde el primer día fue maravillosa, salir de costalero, tengo la caseta de Feria... pocas cosas me quedan. No nací sevillista ni sevillano pero moriré siéndolo. Gracias al fútbol, gracias por todo. A ver qué nos depara la vida a partir de ahora".

Comunicado del Sevilla FC sobre la vuelta de Lucien Agoumé

"El último de los jugadores internacionales del Sevilla FC que quedaba por regresar a la Ciudad Deportiva, Lucien Agoumé, lo ha hecho este martes. El francés ha decidido adelantar su regreso al trabajo para estar cuanto antes con sus compañeros y a las órdenes de Matías Almeyda.

El francés ha pasado este martes las pruebas médicas de manera satisfactoria y en breve empezará con su puesta a punto. De hecho, está previsto que se incorpore este fin de semana a la expedición del equipo hacia Portugal para el segundo amistoso de la pretemporada ante el Sunderland FC, en el estadio de Algarve (21:00 horas –20:00 en horario portugués-).

Agoumé tenía aún días de permiso tras disputar el Europeo sub-21 con Francia, que quedó eliminada en las semifinales ante Alemania por 3-0".