Cordón: "No vamos a malvender, tenemos una marca y la vamos a defender con nuestros intereses"

El Sevilla Fútbol Club presentó este martes a su segunda incorporación veraniega, Gabriel Suazo, que llega como agente libre para reforzar el lateral zurdo con Pedrosa.

Acompañado por el presidente, José María del Nido Carrasco, y por Antonio Cordón, el director de fútbol profesional que también compareció tras el chileno repasando el mercado de fichajes.

En primer lugar, quiso Cordón "agradecer tanto a sus agentes, Seba como Fernando, por haber apostado por el Sevilla y a su familia y a todos los compañeros del club por este fichaje, han estado todos muy atentos en todos los estamentos del club y es el camino que vamos a tratar de llevar en los próximos años y agradecer a todos por efectividad".

Explicó el director deportivo que Suazo "es el perfil que busca, un jugador comprometido, valiente y competitivo, humilde, honesto, con hambre y feliz y que viene a aportar liderazgo y competitividad y sumar al grupo. Ha explicado muy bien sus posiciones, nos fijamos en él para el lateral izquierdo aunque ha desarrollado mucha parte de su carrera de centrocampista y nos va a aportar mucho al grupo dentro y fuera del campo".

Lesión Jordán, Nianzou e Iheanacho

Uno de los jugadores que ha caído lesionado es Joan Jordán: "Creo que todo este tipo de cosas son médicas y no me gusta meterme ni opinar. Tenemos profesionales, doctores dentro y fuera del club que dictaminan lo que hay que hacer y se hace lo mejor para el bien del jugador".

"Vuelvo a repetir, son temas médicos e indudablemente no voy a intervenir porque desconozco. Si ha tenido problemas nuestra obligación es trabajar para solucionarlo", explicaba sobre Tanguy Nianzou.

"Cuando llegué a la rueda de prensa dije que no hablaría de nombres propios, no es mi intención. Cuando algunos están lesionados mi obligación es respetarlos. Ha tenido unos problemas médicos pasajeros y tenéis el parte médico y me ciño a los especialistas. Sé muy poco de fútbol y nada de medicina y prefiero no meter la pata", concluía sobre las lesiones y sobre el estado de Kelechi Iheanacho sin contradecir la opinión de los especialistas.

Juanlu

"En principio la situación es que seguimos trabajando, es jugador del Sevilla y sigue trabajando con el club y vamos a ver lo que nos depara el mercado".

Suazo, una operación de club

"Vuelvo a repetir, no es mi primera, es del Sevilla e intervienen muchos estamentos y muchos profesionales. Seguimos en el mercado, preparados para todas las posiciones, y veremos qué acontece en salidas como en posibilidades de mercado de entrada. No vamos a poder hacer grandes inversiones y vamos a tener que ir a buscar jugadores que entendamos que nos van a dar al grupo, para eso nos contratan".

Realidad

"Me estoy encontrando si te digo la verdad me estoy quedando perplejo, la palabra es perplejo porque me doy cuenta que los ofrecimientos son increíbles cada día nos ofrecen muchísimos jugadores y todo el mundo quiere venir al Sevilla, no todo el mundo muchísimos jugadores y muchísimos agentes quieren traer jugadores al Sevilla, te lo digo de verdad, y bueno, eso significa que la gente quiere, quiere al club la gente estima que es un club importante y que a pesar de los condicionantes económicos, seguimos estando ahí, entonces eso nos hace más fuerte tratar de hacer las cosas mejor y con humildad, pues bueno, intentar aportar lo máximo posible entre todos para que el club se estabilice y la afición se sienta orgullosa de sus jugadores".

Del Nido Carrasco y Antonio Cordón posan junto a Gabriel Suazo en su presentación como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club / Álex Mérida

Salidas

"Inconvenientes o problemas estoy encantado porque es el fútbol y nos ocurre a todos los directores deportivos en los mercados. Las palabras son diálogo y comunicación y trabajamos para hacer lo mejor posible con las situaciones que se nos presentan".

¿Obligado a vender?

"La situación de venta la sabemos en todos los clubes, todos los clubes venden jugadores, no voy a nombrar, pero todos los clubes en España y en Europa con grandes oportunidades de ofrecimientos por parte de otros clubes y de ofertas, se ven obligados a vender. A nosotros nos ocurre exactamente igual, lo que sí no vamos a hacer es malvender. Creo que tenemos una marca y esa marca la vamos a defender a muerte o la vamos a defender con nuestros intereses y entonces bueno, escucharemos pero siempre trataremos que sea lo mejor para todas las partes para el jugador, para nosotros y para el club que compra pues intentar tener una situación de negociación beneficiosa para nosotros".

Almeyda, primer amistoso

Por último, Antonio Cordón repasó las sensaciones con Matías Almeyda tras dos semanas en el cargo: "El entrenador está encantado como todos nosotros, cada día que pasa coge más fuerza y conoce más al club, jugadores, ciudad y afición y tiene más ganas de trabajar, es increíble y me transmite seguridad plena".