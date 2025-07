Monchi descarta el fichaje de Badé para el Aston Villa: "No estamos buscando ese perfil de jugador"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, actual director deportivo del Aston Villa, tuvo que hacer un viaje de urgencia de Birmingham a San Fernando para unirse este domingo a una manifestación de altura con más de 1.500 aficionados para estar con los aficionados azulinos e intentar parar la liquidación del San Fernando CD, que milita en Tercera RFEF tras un nuevo descenso.

Ello fue el principal reclamo por el que el exdirector deportivo del Sevilla Fútbol Club acudió a los micrófonos de la Cadena Ser en El Larguero, repasando también la actualidad deportiva del conjunto nervionense y diversos temas a tratar, como el futuro de alguno de los jugadores de Nervión como Loïc Badé, al que prácticamente le cerró las puertas en esta ventana de fichajes veraniega: "No estamos buscando ese perfil de jugador. En el mercado de invierno lo intentamos contratar, pero en el día de hoy no estamos en ese nivel de jugador".

Monchi junto a Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando. / @Leonsfdo

Paciencia tras el primer amistoso contra el Birmingham

No comenzó de la mejor forma posible la etapa de Matías Almeyda al frente del banquillo del Sevilla, cayendo en el primer test veraniego contra el Birmingham City. Monchi pide calma: "No pude ver el partido, extraño en mí porque intento ver todo lo del Sevilla, pero fue el día de la manifestación del San Fernando. Abogo porque, dentro de las posibilidades, haya la mayor tranquilidad posible, dentro de que cada uno es libre de expresar su idea. Vamos a ver qué pasa".

"Me preocupa el Sevilla, pero creo que está en buenas manos, hay un magnífico director deportivo que es Antonio Cordón, hay un entrenador del que fui compañero -Matías Almeyda- que tiene un buen bagaje y ojalá todo salga bien"

Confianza en Cordón y Almeyda

Otro de los temas que tocó el exdirector deportivo del Sevilla FC fue la situación actual, mandando un mensaje de preocupación a la vez que de confianza en Antonio Cordón y Matías Almeyda: "El Sevilla FC me preocupa desde el punto de vista de que soy sevillista, el club he vivido, he sentido y sufrido. Lo he hecho mío. Me preocupa. Pero creo que está en buenas manos, hay un magnífico director deportivo que es Antonio Cordón, hay un entrenador del que fui compañero -Matías Almeyda- que tiene un buen bagaje y ojalá salga todo bien. Lo único que deseo, como sevillista que soy, es que el Sevilla consiga los mayores éxitos posibles. Lo disfrutaré desde la distancia por el cariño que le tengo".

Monchi no piensa en su vuelta al Sevilla a corto plazo

Echando una mano junto a sus vecinos en San Fernando en estas fechas y pensando en el Aston Villa es como se encuentra Monchi, que no se plantea regresar al Sevilla FC, al menos en un periodo cercano: "A día de hoy estoy muy centrado en el Aston Villa, porque es lo que quiero. Estoy vinculado al tema del San Fernando, al Sevilla lo llevo muy adentro, es algo que siempre estará conmigo. Pero no soy de pensar tan lejos, estoy mucho más en el corto plazo".