Gabriel Suazo, sobre su liderazgo: "Ni en Colo-Colo ni en Toulouse busqué ser capitán, se dio por naturalidad"

El Sevilla Fútbol Club ha presentado este martes 15 de julio a su segundo fichaje del mercado estival, Gabriel Suazo, lateral chileno de 27 años del Toulouse francés que llega como agente libre y firma hasta 2028.

Viene a reforzar una parcela que contó la mitad de la pasada temporada sólo con Adrià Pedrosa, quien ahora tendrá que ganarse el puesto frente al recién llegado. Ya reconoció en las primeras palabras en los medios del club que "todo se dio muy rápido. Hace apenas una semana me hablaron del Sevilla y no lo dudé. No había otra respuesta que no fuese sí", antes de hablar también de su forma de ser dentro del campo: "Lo que nunca va a faltar es actitud. Me da igual si juego bien o mal, pero siempre voy a darlo todo y a luchar cada balón. Me voy a romper el lomo por mis compañeros y por este equipo".

Tras un vídeo de presentación comenzaron las preguntas de los medios: "Muy buenas a todos primero. Mi personalidad es así, alegre y transmitiendo en energía positiva y necesitamos de eso. En las pocas horas que he podido estar acá me han hecho sentir como en casa, y yo que soy muy familiar me lo han transmitido, con el cuerpo técnico aunque no me he podido unir del todo y estoy muy feliz de estar acá".

Expectativas y cualidades

"Me tocó vivir uno de los momentos más difíciles de mi carrera en Colo-Colo y pude salir adelante, llegar al Sevilla, un gigante en Europa y cuando me llegó la opción no lo dudé. Predisposición para ayudar al equipo y que el Sevilla esté donde tiene que estar, peleando ahí arriba por competiciones europeas".

"Sí, realmente como mencioné me dejo querer mucho con los compañeros y la gente, soy una persona muy cercana y de piel y trato de ser un líder positivo y va a ser mi rol. Soy nuevo, pero intentando ayudar a los jóvenes y los que llevan tiempo".

Adaptabilidad a esquemas

"Mi carrera he tenido la oportunidad en diferentes posiciones pero donde mejor me siento y hoy en día es mi posición natural es de lateral izquierdo. En Colo-Colo en el medio y en Toulouse de extremo pero puedo cumplir en esas posiciones si el cuerpo técnico así lo desea".

Almeyda

"Con Matías he podido conversar aunque no mucho, pero hemos tenido pequeñas conversaciones y la agradable sorpresa de verlos desde el entrenamiento y el énfasis que pone, las ganas, la energía que transmite es muy positiva y va por ahí su mensaje para reconstruir todo esto y partiendo de esa base de humildad y trabajo yendo todos juntos".

"Es un desafío venir acá"

Desprende ilusión hablando Gabriel Suazo y deja claro las ganas que tenía de llegar al Sevilla: "Obviamente cuando mi agente me presenta la oportunidad de venir acá fue decir que sí. Ellos luego manejan las situaciones pero cuando me llamaron, uno conoce la institución desde fuera y es un desafío venir acá y destacar mis cualidades como jugador y persona".

Inscripciones

Uno de los problemas que estarán presentes en el final de mercado sevillista serán las inscripciones: "Personalmente, eso ya escapa de mi mano, voy a hacer lo que me corresponde que es trabajar, ahora desde donde me toque y al 100% cuando esté con el grupo", explicaba el chileno, que sobre su alta en LaLiga no duda que estará lista para la primera jornada: "Creo que se podrá lograr sin problemas. Para eso estoy trabajando, venir acá y desde el momento que me toque demostrar que estoy capacitado para competir y cumplir mi sueño de jugar en Europa, ganarme un puesto en este equipo y competir en la liga española, la mejor del mundo. Estoy para ayudar y trabajar con mis compañeros".

Situación social Sevilla FC

"Bueno, creo que conozco lo necesario, tampoco soy un entendido de todo el área directiva, me contratan para rendir en la cancha y entregar todo en cada partido para que mejoren las cosas. Haré mi trabajo desde dentro de la cancha para ayudar al club".

Salto de Francia a España

Suazo llega como agente libre tras dos temporadas y media en el Toulouse, reflexionando sobre su llegada y salto de Francia a España: "Claro, como he comentado, cuando se me presenta no tuve ni dos segundos la necesidad de pensar, fue un sí rotundo, ellos estaban muy feliz y yo deseaba que se pudiera dar y feliz de poder estar acá".

Qué se conoce del Sevilla en Chile

También fue cuestionado el lateral izquierdo sobre qué se conoce del Sevilla en Chile: "Del Sevilla se conoce en todo el mundo, no sólo en Chile, hemos tenido la oportunidad de tener jugadores chilenos aquí en Sevilla y por eso los sigue también en Europa y se conoce al Sevilla por lo ganado en Europa".

Ídolos

Compartió vestuarios con dos jugadores que le marcaron mucho, quienes son sus ídolos a día de hoy: "Desde muy pequeñito, Gonzalo Fierro y Matías Fernández. Soy hincha de Colo-Colo y tuve la oportunidad de compartir con ellos en el vestuario. De pequeño uno no sabía a lo que se iba a dedicar y disfrutaba cada momento".

Además de hablar de sus ídolos reconoció que no ha conversado con los jugadores chilenos que han pasado por el Sevilla: "No he tenido la oportunidad de hablar con ellos, fue todo muy rápido y no he tenido tiempo ni oportunidad, pero no creo que sea necesario porque ya me lo imagino y conozco cómo es el club y cómo lo vive la gente y ya lo vi en Portugal. Me representa y me da más fuerzas para poder competir".

El liderazgo de Gabriel Suazo

Por último, quien haya portado el brazalete en Colo-Colo y Toulouse, aseguró que no viene a exigir, sino a aportar con humildad y lo que surja de forma natural, vendrá: "Lo que sí te puedo asegurar, porque ni en Colo-Colo ni en Toulouse busqué ser capitán, se dio por naturalidad y no llego a un club a imponer, vengo a aportar y con el ejemplo dentro de la cancha entrenando todo y estando en momentos buenos y malos, siendo positivo en los malos para ayudar a mis compañeros y al equipo. Ser líder o no dentro de la cancha se va a dar de forma natural".