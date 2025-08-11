Odisseas Vlachodimos llega a Sevilla y se convertirá en el tercer fichaje para Matías Almeyda

El tercer fichaje del Sevilla Fútbol Club será Odisseas Vlachodimos, que ha llegado hace unas horas al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla y recalará en la entidad sevillista en calidad de cedido sin opción a compra.

Con este movimiento, Antonio Cordón ha querido elevar la competitividad en una posición tan relevante como la portería para discutirle el puesto a Ørjan Nyland, toda vez que Álvaro Fernández no convence ni al extremeño ni a su técnico Matías Almeyda y saldrá en este mercado veraniego, debiéndose acelerar su salida tras la llegada del meta del Newcastle.

Vlachodimos, de 31 años, apenas ha tenido minutos en los últimos dos años, disputando solo un partido oficial con el Newcastle la temporada pasada. Su llegada busca reforzar la competencia en la portería sevillista, donde Ørjan Nyland ha sido el titular. Aunque Nyland renovó su contrato hasta 2026, su rendimiento ha sido cuestionado, y el club está abierto a escuchar ofertas por él, aunque por el momento parece que ambos defenderán el arco nervionense esta temporada salvo cambio en la situación del noruego en este final de mercado.

La incorporación de Vlachodimos también puede tener efecto rebote en Alberto Flores, que ha realizado la pretemporada con el primer equipo y se le podría buscar una cesión a un equipo de Segunda División que le garantice minutos y continuidad, ya que el Sevilla considera que la Primera RFEF quizás pueda quedarse corta para seguir progresando de cara a tener un futuro en la entidad nervionense.

Álvaro Fernández, a la espera del Deportivo de Antonio Hidalgo

El portero riojano del Sevilla Fútbol Club, Álvaro Fernández, ha sido un descarte de Matías Almeyda y de toda la entidad a pesar de haber renovado, estando en la rampa de salida y a la espera de concretar su salida al Deportivo de La Coruña que dirige Antonio Hidalgo, quien ya lo tuviera en la SD Huesca.

Ya avanzó EFE el pasado jueves que el Sevilla y el Newcastle inglés negociaban la cesión por una temporada, sin opción de compra, del portero Odisseas Vlachodimos y que Álvaro Fernández pondría rumbo al cuadro coruñés, con ambas operaciones están vinculadas y en la fase final, siendo esta misma mañana cuando el greco-alemán ha llegado a la capital andaluza.

Odisseas Vlachodimos, de 31 años y que posee la nacionalidad alemana por su nacimiento en Stuttgart, fue internacional germano en todas las divisiones inferiores y debutó en la Bundesliga con el equipo de su ciudad natal en 2015, aunque su consagración llegó en el Benfica portugués, donde militó entre 2018 -año en el que eligió representar a Grecia en categoría absoluta- y 2023.