El griego Odysseas Vlachodimos, nuevo refuerzo para la portería del Sevilla FC

El portero griego Odysseas Vlachodimos, de 31 años y 1,91 metros de estatura, jugará la presente temporada 2025-26 en el Sevilla cedido por el Newcastle United inglés, ha informado en la tarde de este martes el club andaluz.

El guardameta, que llegó el lunes a Sevilla para cerrar y firmar su contrato y que será presentado este miércoles en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, acumula una dilatada experiencia al más alto nivel europeo, señala el club en su escrito.

Nacido en Stuttgart (Alemania) en 1994, pero también con nacionalidad griega, el portero empezó su carrera en el VFB Stuttgart, con el que debutó en la Bundesliga en 2015, pasando las siguientes tres temporadas defendiendo el arco del Panathinaikos FC de Atenas.

Su buen hacer en Grecia le abrió las puertas de uno de los grandes de Europa, el SL Benfica de Lisboa, donde estuvo cinco temporadas a un gran nivel. En el equipo luso acumuló 225 partidos, 32 de ellos de la Liga de Campeones y doce de la Liga Europa, y ganó dos ligas y dos Supercopas de Portugal.

En 2023 aterrizó en le Nottingham Forest, de la Premier League, donde sólo disputó cinco partidos. De ahí pasó al Newcastle, en el que no tuvo la temporada pasada las oportunidades deseadas, aunque sí debutó en la EFL Cup, torneo que acabó ganando el equipo blanquinegro.

Odysseas Vlachodimos ha tenido la oportunidad de defender la portería de Alemania en categorías inferiores, disputando una Copa del Mundo sub-20 y ganando el Europeo sub-21, eligiendo posteriormente defender los colores de su otro país, Grecia, con cuya selección absoluta disputó 48 partidos desde 2018.