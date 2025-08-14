Ejuke e Idumbo, las buenas noticias en una sesión con 13 canteranos

Restan tan sólo tres días para que LaLiga EA Sports 2025/26 eche a rodar para el Sevilla Fútbol Club en San Mamés frente al Athletic Club y el conjunto de Matías Almeyda ya suma su tercera sesión de entrenamientos semanales antes de que el fútbol profesional desplace por completo a los test veraniegos.

La principal novedad de este jueves ha sido el regreso de Stanis Idumbo, quien ha vuelto a ejercitarse con el grupo tras superar una lesión miofascial leve en los aductores que sufrió el pasado viernes, y que lo dejó fuera del amistoso en Toulouse.

Ejuke e Idumbo vuelven y cuentan con opciones de jugar en San Mamés

Todo apunta a que el extremo belga estará disponible para viajar a Bilbao este sábado e incluso si su recuperación es prácticamente total tendrá opciones de saltar como titular en un once difícil de predecir

La vuelta del joven belga de suma a la recuperación de Chidera Ejuke, que ya se entrenó con normalidad el miércoles, lo que supone un respiro para Matías Almeyda, técnico sevillista, de cara al complicado compromiso en San Mamés.

Lesiones, dudas y no inscritos

Los que sí serán baja seguros son Joan Jordán, Ramón Martínez y Tanguy Nianzou, que continúan lesionados y no volverán hasta septiembre. Con el centrocampista también existe la duda si seguirá vistiendo de blanquirrojo más allá de este verano.

También hay incertidumbre sobre el estado físico de Loïc Badé -envuelto en rumores de una posible salida con el Bayer Leverkusen y el Inter de Milán entre los candidatos- y si podrá llegar al debut en Bilbao, y con Adrià Pedrosa y Rubén Vargas, quienes no han trabajado con el grupo en los últimos días. Mientras que el lateral zurdo cuenta con opciones de abandonar la sobrecarga de la pasada semana y llegar a San Mamés, el suizo lo tiene más difícil llevando varias sesiones alejado de la dinámica grupal.

En medio de esta situación, la entidad nervionense sólo cuenta con 15 jugadores inscritos en LaLiga, y varios de ellos no están disponibles por lesión. En caso de que se produzca alguna salida -Iheanacho o Badé parecen los más próximos a estas horas- el Sevilla priorizará la inscripción de fichajes como Odysseas Vlachodimos, que viene para ser el portero titular, Gabriel Suazo y Akor Adams, los tres más fundamentales para Almeyda.

La presencia de Idumbo, que mantiene ficha del filial, adquiere así un valor extra. De hecho, Almeyda ha tenido que echar mano de 13 canteranos para completar la sesión de este jueves.