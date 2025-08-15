Almeyda no pone excusas: "No puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí"

El Sevilla Fútbol Club comenzará LaLiga EA Sports este próximo domingo en San Mamés contra el Athletic Club de Ernesto Valverde y tras la penúltima sesión semanal nervionense, Matías Almeyda ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

El técnico argentino ha analizado qué espera del debut liguero en Bilbao y en qué momento se encuentra su equipo, inmerso en lesiones, ausencias y jugadores no inscritos, todo ello mientras restan más de dos semanas de mercado de fichajes.

Cómo está el grupo

"Nosotros venimos trabajando desde el primer día con las mismas ganas y sensaciones, no modifica en mí un amistoso o el partido que va a venir, pero sí lleno de ilusiones y sueño, hoy es un día especial, esta semana han sido días especiales porque dentro de la alegría que tengo de ser entrenador del club he sufrido la pérdida de un ser querido, y hoy arranca un sueño, una liga con un montón de ingredientes y estamos muy enfocados en lo que pretendemos. La pretemporada fue buena y la predisposición de los futbolistas es excelente y el domingo arranca para nosotros algo que tiene que ser lindo".

Preocupación de cara a las inscripciones del domingo

"Bueno, en principio creo que varios equipos están en la misma situación y es una situación normal de este periodo y recalco que no hay excusas, estoy enfocado en lo que quiero. Hay una frase que es "Sevilla no se rinde" y la tomé de verdad. Entiendo las situaciones y uno quiere todo en perfectas condiciones pero no es excusa para el partido, iremos a luchar con las armas que tenemos y sin excusas respetando al gran rival que vamos a enfrentar pero pensando que podemos lograr cosas buenas".

"Voy enfocado en lo mío, no puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí. Entiendo las situaciones, entiendo que no somos el único club que está en esta situación, son pocos que están con todos a disposición, y repito, no voy a poner una palabra porque no busco excusas nunca. Quiero que este equipo vuelva a conquistar a nuestro público y que los resultados lleguen, pero todo necesita tiempo y espero que sea el menor posible".

"Mi objetivo es sacarles la presión a los jugadores y devolverles la esencia de este juego"

Almeyda define al Athletic y a su Sevilla de cara al domingo

"Es difícil que hable mucho de los rivales porque soy muy respetuoso, aunque a todos les quiero ganar. Tienen un gran entrenador y un sistema de juego adaptado y entrenado, han hecho grandes partidos de pretemporada y tienen grandísimos jugadores. Nosotros también tenemos grandísimos jugadores con un entrenador nuevo en LaLiga y con ganas. Vamos respetando los puntos fuertes que tiene este equipo e intentando identificar los puntos débiles. Hay cosas buenas y malas y hay que sacar ventaja de las buenas. Todos arrancamos con la misma ilusión, pensando que nos vaya bien, es un gran rival y con buenos jugadores".

Aspecto táctico, modificación línea de 5

"Más que nada fue en principio, no me encierro en un sistema o trato, dentro de los partidos se van modificando y quería probar y ver. Nos sentimos obligados en esto por un lado y por otro ver qué soluciones podemos tener con diferentes rivales. Me gustó por momentos, lo habíamos entrenado poco pero la interpretación fue buena y ese día hacía muchísimo calor. En el último partido de pretemporada los jugadores se cuidan y no quieren arriesgar, pero la entrega y el valor de los jóvenes y en líneas generales fue bueno, tengo definido el sistema pero lo descubriremos el domingo".

Juanlu

"Mañana doy la lista de los jugadores que van a viajar y me gusta que lo sepan ellos primeros. Juanlu está entrenando con sus compañeros y mientras esté acá yo lo entreno de la misma manera que a los demás".

Cambio de chip en la pretemporada

"Creo que a los futbolistas les gusta que les digan la verdad y me manejo ahí, desde la conversación, trabajándola, preguntándole cómo se van sintiendo y tienen que estar tranquilos y confiados porque decidieron serlo porque aman esta profesión, que luego se va modificando por los millones, las contrataciones y a veces se van con esa parte material. Como entrenador trato que amen el fútbol, la pelota e ir a un entrenamiento a disfrutar y con la posibilidad de vivir del fútbol y ayudar a muchas personas, es el lado lindo de la parte material, pero la esencia es otra y trabajo ese aspecto para sacar lo mejor de cada uno y que ingresen a la cancha sin duda. Fui futbolista, lleva un tiempo, y de normal, cree o no cree, y van a encontrar a este tipo que está acá (yo) y hasta el último día la misma y a veces más o menos sonrientes pero con la misma manera de ser y dándoles la libertad que pretendo que tengan dentro del terreno de juego, quitándoles o sacándoles la presión, con respeto a los compañeros, al hincha, a una Liga y dando el máximo. A veces sale bien y a veces no sale, soy optimista y espero que salga bien. Si repito lo bueno me acerco a lo bueno y a lo malo igual. Normalizamos lo malo y mucho de esto va basado en esta nueva metodología de las redes sociales mal utilidad y en las redes ponemos una foto y hay un comentario malo en el 99 y nos quedamos con ese. La vida es más profunda y todo va de valores, y si hay valores habrá construcción y sin ellos ninguna posible y desde ahí una construcción y el fútbol es lo mismo, es difícil agarrar y que el domingo veamos la construcción pero va a ser un tiempo y vamos en ese proceso, en esa búsqueda".

Mensaje a la afición ante la falta de inscripciones

"Creo, y respeto las opiniones. Dentro de esas excusas que yo no pongo, y no pretendo que la gente ponga excusas, todos somos libres de expresión y sentimiento. La gente es entendible, yo fui hincha antes de ser jugador y quiere ganar y está en nosotros convencerlos para que el fan sume los puntos a favor para que estén con nosotros y nos den un plus, porque unidos vamos a ser más fuerte".

Almeyda confirma a Ejuke, Idumbo y Pedrosa para Bilbao

"Sí, ya ingresaron al grupo, están a disposición. No están para 90 minutos pero están y todos los que estén dentro del grupo, bienvenidos son".

Partido Miami

"No, prefiero evitar el comentario, no son cosas que yo tenga que detenerme en desgastar energía. Yo estoy enfocado acá y me quiero quedar acá y no quiero detenerme en nada que no sume, ni para mí ni para La Liga a favor ni en contra".