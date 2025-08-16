Adnan Januzaj inscrito en LaLiga gracias a Matías Almeyda

Matías Almeyda ha dado a conocer la lista de 22 jugadores que irán citados para el debut liguero en San Mamés y que viajan esta tarde a Bilbao para medirse el domingo al Athletic Club de Ernesto Valverde.

Entre los convocados, con 7 canteranos y 15 inscritos del primer equipo, destacan Akor Adams, cuya validación en la web de LaLiga llegó esta mañana, y Adnan Januzaj, la gran sorpresa después de un escenario para nada previsible y que llega como apuesta personal de Matías Almeyda.

Januzaj seguirá en el Sevilla esta temporada

Lo que parecía una salida segura ha terminado en una nueva oportunidad. Adnan Januzaj, extremo belga, permanecerá en el Sevilla esta campaña tras llegar a un entendimiento con la entidad hispalense para rebajar de forma considerable su salario y poder ser inscrito en LaLiga con dorsal propio, en concreto con el 24.

El futuro del atacante estaba prácticamente cerrado desde el inicio del verano. Matías Almeyda, junto a la dirección deportiva, lo colocó en la lista de descartes junto a Rafa Mir y Álvaro Fernández, jugadores que no disputaron ni un solo minuto en pretemporada. Sin embargo, hay jugadores como Kelechi Iheanacho que sí han tenido mayor actividad durante los test veraniegos y cuyo futuro está lejos de Nervión.

El motivo principal era evidente: el alto coste de la ficha de Adnan Januzaj y su escaso rendimiento. Todo hacía indicar que no tendría cabida, hasta que el técnico argentino cambió de opinión.

Adnan Januzaj inscrito en LaLiga con el Sevilla FC / LaLiga

Almeyda apuesta por Januzaj

Almeyda transmitió en una de sus reuniones con el club que estaba satisfecho con la predisposición del belga, valorando además los datos físicos que había registrado en las últimas semanas. Reconocía que la calidad del jugador no estaba en duda y aseguró que no pondría objeciones si finalmente continuaba en la plantilla. Ese respaldo técnico fue determinante para que el Sevilla retomara las negociaciones con el entorno del futbolista.

Lo que antes parecía un pulso sin solución, dado que Januzaj se negaba a perdonar ni un euro, derivó en un acuerdo que supone una rebaja importante en su contrato. como adelantó El Chiringuito de Jugones. El Sevilla logra así aliviar su masa salarial y disponer de margen para inscribir a más efectivos, mientras que el extremo mantiene su sitio en la élite. La situación, que dio un giro inesperado, deja ahora la incógnita de si la confianza depositada por Almeyda acabará traduciéndose en resultados sobre el césped.