Erik Lamela, la nueva cara del cuerpo técnico de Almeyda: "Me lo quise llevar a todos lugares donde entrené"

La siguiente incorporación al cuerpo técnico de Matías Almeyda será un viejo conocido de Nervión, Erik Lamela, que abandonó el Sevilla Fútbol Club en el verano de 2024 tras tres temporadas en las que disputó 92 partidos con 16 goles y 7 asistencias, siendo uno de los héroes de la séptima Europa League.

El extremo zurdo argentino anotó en la vuelta de las semifinales a la Juventus en el Ramón Sánchez-Pizjuán de cabeza a pase de Bryan Gil, siendo a la postre su gol en la prórroga el que sirvió para obrar el milagro de Budapest el 31 de mayo de 2023, tras conseguir el Sevilla Fútbol Club su séptima Europa League al derrotar a la Roma de José Mourinho en la tanda de penaltis.

Después de una temporada en el AEK de Atenas, en la que coincidió al fin con Matías Almeyda, Erik Lamela regresará en breves al conjunto blanquirrojo pero no lo hará como jugador, se enrolará en el cuerpo técnico del técnico de Azul tras haber puesto fin a su carrera deportiva.

Incorporación de Erik Lamela al staff de Almeyda

La noticia, que la desveló César Luis Merlo, fue confirmada por el mismo Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al Athletic Club - Sevilla FC: "En lo que respecta a Erik Lamela lo conocí con 17 años en River Plate y lo tuve como compañero. Es un crack, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol argentino", reconocía el entrenador sevillista.

Continuó el argentino hablando de la vuelta de su compatriota y reconociendo que le hubiera gustado contar con él en todos los equipos que ha dirigido: "Lo han disfrutado aquí, me lo quise llevar a todos los lugares donde estaba yo entrenando y en el último club que estuve lo pude tener y disfrutar como entrenador, sigo su proceso de siempre porque soy su amigo y como amante del fútbol".

Matías Almeyda comparece ante los medios en rueda de prensa antes de estrenarse con el Sevilla FC en Liga contra el Athletic Club en San Mamés. / David Arjona / EFE

"Si puede aportar la cuarta parte de lo que hizo en la cancha me convertirá en mejor entrenador"

"Ha hecho una carrera espectacular, su físico dijo basta y tiene mucho por aportar. Soy un entrenador que siempre suma gente joven que puede aportar cosas, y si puede aportar la cuarta parte de lo que hizo en la cancha me convertirá en mejor entrenador. Es humilde, sano y quiere mucho al club, como su familia, y se siente identificado y es un buen aporte que tendré dentro de mi grupo desde algún lugar y también porque sé lo que significa dejar el fútbol y puede ser un buen paso en su vida y como amigo estoy para ayudarlo, indicarlo y bueno. Mientras a mí no me supere está bien. Que no quiera 'serrucharme'", terminaba Almeyda entre risas sobre su amigo Erik Lamela, todavía sin la confirmación oficial por parte del Sevilla Fútbol Club como nuevo integrante del staff del técnico de Azul.