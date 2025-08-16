El Sevilla inscribe en LaLiga a Akor Adams y podrá jugar en San Mamés

Matías Almeyda ha recibido este sábado una buena noticia a un día de debutar en LaLiga EA Sports como entrenador del Sevilla Fútbol Club.

Hasta la tarde del pasado viernes, ya tras concluir la rueda de prensa del argentino, el conjunto blanquirrojo contaba con 15 fichas profesionales inscritas en la web de LaLiga, con dos lesionados como Badé y Nianzou y siendo tan sólo 12 jugadores de campo, más Orjan Nyland, los disponibles para viajar a San Mamés y medirse contra el Athletic Club de Ernesto Valverde.

Esta mañana, figuraba un nuevo futbolista en la web LaLiga, Akor Adams, uno de los jugadores que debe ganar trascendencia esta temporada y que recoge el testigo del dorsal 9 de Kelechi Iheanacho.

Akor Adams, inscrito en LaLiga con el Sevilla FC / LaLiga

Akor Adams se perfila como titular en San Mamés

La noticia, muy positiva para Almeyda, puede trastocar y mucho ese once inicial que tuviera 'El Pelado' a la espera de nuevas inscripciones. Con el tiempo a contrarreloj y sabiendo que aún restan más de 24 horas para el inicio liguero en Bilbao, Akor Adams ya figura en la web de LaLiga como jugador sevillista.

La prisa por inscribir al nigeriano antes que a Suazo -en una demarcación sólo con Pedrosa y que acaba de salir de lesión- deja entrever que será titular en el primer once del técnico de Azul, relegando a Peque o Isaac Romero al banquillo, toda vez que quizás Chidera Ejuke y Stanis Idumbo no estén para jugar 90 minutos como afirmó Almeyda, y ambos puedan ser suplentes y agitadores del segundo tiempo en San Mamés.

Después de Juanlu Sánchez, con la salida al SSC Napoli en el aire, y Akor Adams -los dos únicos inscritos hasta el momento para la temporada 2025/26, salvo que haya alguna venta de última hora tampoco se espera que haya nuevas inscripciones de cara al estreno en el campeonato nacional.

De esta forma y a falta de nuevos acontecimientos que pudieran surgir, tras el último entrenamiento, esta podría ser la alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque y Akor Adams.