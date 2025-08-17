Almeyda, sobre el penalti de Juanlu: "Digamos no lo vi y trataré de no opinar respecto al arbitraje"

No pudo estrenarse puntuando Matías Almeyda al frente del Sevilla Fútbol Club en su debut en LaLiga EA Sports en San Mamés contra el Athletic Club, en un partido que tuvo varias fases diferenciadas y que consiguieron empatar los blanquirrojos tras rehacerse y mandar en el terreno de juego en la segunda mitad.

El técnico argentino, pasó primero por los micrófonos de DAZN y luego por rueda de prensa para analizar el encuentro: "Está claro que el partido está dividido en dos, primer tiempo donde no lo hicimos bien en muchos aspectos, y el segundo, que es el equipo que queremos ver y el que entrena para jugar así. Es el camino que tenemos que seguir. Por momentos se le vio muy bien, y por momentos en el primero no estábamos en el juego. Eso no es lo que queremos, lo que queremos es lo del segundo tiempo".

Almeyda hace balance del partido y ensalza el segundo tiempo del equipo

"Creo que fue un partido difícil. En el primer tiempo no pudimos tener el control y nuestra presión llegaba tarde. El segundo tiempo me gustó mucho, por actitud y por como se fue a buscar el empate. El segundo tiempo es el camino. El segundo tiempo fue lo que pretendemos de actitud, movilidad, agresividad (deportiva), tenencia de balón, combinaciones, llegadas a gol con claridad por intermedio del juego. A veces los pequeños detalles deciden partidos"

"No puedo decir nada del penalti, digamos no lo vi y trataré de no opinar respecto al arbitraje"

Debut en el Sánchez-Pizjuán

Respecto al próximo partido, Matías Almeyda se mostró confiante en ofrecer una buena imagen en su debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Deseamos jugar en nuestro campo con la actitud que tuvimos en el segundo tiempo, ese es el Sevilla que queremos. Iremos en esa búsqueda para jugar juntos, la idea es de contagiarlos para que ellos nos empujen también y nos den esa motivación que necesitamos".

Qué opina Almeyda de su plantilla

"Hace un mes que estamos juntos, veo una gran predisposición. El empate hubiera sido un golpe fuerte a favor. Tenemos buenos jugadores, tenemos que corregir cosas pero es trabajo".

Mercado de Fichajes

"Hay que analizarlo bien. Ser tan específico tras un partido no es lo ideal. Hay que demostrarle a estos jugadores, que vienen de un año difícil, que ellos pueden, como lo hicieron en la segunda parte".