El Sevilla se marcha al descanso con un marcador difícil de remontar (2-0)

Sorprendió Matías Almeyda con el primer once del Sevilla Fútbol Club que puso en liza en LaLiga EA Sports sin un lateral izquierdo puro y alineando a José Ángel Carmona en lugar de Pedrosa, como con Andrés Castrín en lugar de Marcao en el eje de la zaga.

Consiguió resistir el conjunto nervionense en los primeros minutos con gran actividad de los hermanos Williams -Juanlu sufriendo en demasía con Nico- y con una presión alta que desdibujó al cuadro nervionense. En el 6' ya había visto la cartulina amarilla Castrín por parte de Francisco José Hernández Maeso.

Pasaron los minutos en San Mamés y los de Almeyda, salvo un remate escorado y difícil de Akor Adams, no inquietaron los dominios de Unai Simón. A los 19' tuvo la primera destacada Nico Williams tras zafarse de Juanlu, acabando la ocasión en la esquina y acto seguido un centro de Idumbo sin aparente malicia golpeó en Paredes y se estrelló en el palo.

El delantero nigeriano del Sevilla FC Akor Adams. / Miguel Tona / EFE

El paso de los minutos enfrió al Athletic y fue metiendo en el duelo al Sevilla, que comenzó a ganar terreno aunque tampoco se tradujo en ocasiones de peligro en la meta de Unai Simón.

El equilibrio en el terreno de juego dio alas a los de Almeyda, pero no finalizaron las acciones ofensivas y pasada la media hora de encuentro el Athletic ganó metros nuevamente.

Empezó a gustarse el cuadro local y no supieron transformar la equidad en acciones ofensivas, acabando en pocos minutos de nuevo a merced de los de Ernesto Valverde, con un plan claro y definido como el argentino ya aclaró en la previa.

Fue Álex Berenguer el encargado en meter un balón clínico a la espalda de Juanlu para que Nico Williams fuera derribado por el quinteño. No fue excesivo el contacto, de hecho fue difícil de dictaminar, pero Hernández Maeso lo consideró suficiente como para señalar los once metros. Ahí, el pequeño de los Williams no falló ante Orjan Nyland.

La misma zaga nervionense, sin refuerzos en el eje, ejemplarizó la necesidad de nuevos inquilinos. Una jugada colectiva de nivel y un recorte de de Nico Williams acabó con un balón en el corazón del área que Maroan Sannadi terminó en la red. En 7 minutos, los de Matías Almeyda se marcharon al descanso con un marcador difícil de revertir.