Las notas de los jugadores del Sevilla contra el Athletic en San Mamés

El Sevilla Fútbol Club se marchó de vacío de San Mamés después de una buena segunda parte en la que se repuso a los dos goles de la primera por parte de Nico Williams y Maroan Sannadi, con un penalti dudoso incluido, en un encuentro en el que las inscripciones marcaron el nulo fondo de armario de los de Matías Almeyda.

El frenazo de la salida de Rafa Mir al Elche dejó a Gabriel Suazo, que viajó sin previo aviso a Bilbao, sin la posibilidad de ser inscrito y Carmona fue el elegido por el argentino para actuar en el costado zurdo de la defensa y defender a Nico Williams.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(6) Matías Almeyda: mostró garra y compromiso su Sevilla en un escenario complicado y sólo la complicada elección en el segundo tiempo y una defensa indigna de la élite, con error de bulto de Gudelj incluido, dinamitó las opciones de un estreno con puntos en la temporada. La apuesta personal de Januzaj, fallida en el primer combate.

Titulares

(4) Orjan Nyland: con poco que haga Odysseas Vlachodimos mejorará el nivel del noruego. Una sola parada, metido bajo la portería en el tercero de Robert Navarro sin complicar el remate y con errores en salida de balón. En cuanto esté inscrito el greco-alemán lo desterrará al banquillo seguramente.

(4) Juanlu Sánchez: Nico Williams le complica la vida a cada lateral diestro que pisa San Mamés y no fue diferente con el quinteño, que hizo un dudoso penalti en el 1-0 después de perder incomprensiblemente la marca al girarse y dejar de mirar al balón y al menor de los hermanos Williams. Su segunda parte fue a más.

(6) Andrés Castrín: la tarjeta que vio en el inicio no le condicionó y supo sobreponerse en un estadio difícil y ante un Athletic que pisó mucho el área rival. El mejor de la zaga sevillista. Un debut que invita a que también lo tenga en casa la próxima semana.

(4) Kike Salas: su salida de balón dejó que desear y en el gol de Sannadi lo puso muy fácil. En un Sevilla que pretenda aspirar a algo no sería titular.

(5) José Ángel Carmona: el mayor de los Williams, Iñaki, le hizo tener una tarde complicada en Bilbao. Jugó en la izquierda al no estar inscrito Suazo. Tuvo una gran ocasión tras una buena internada en área rival.

(2) Nemanja Gudelj: lento como mediocentro y vencido a placer en el 3-2 de Robert Navarro ya como central. Incomprensible que jugase los 90 minutos salvo por el tema de las inscripciones.

(3) Djibril Sow: regaló el 3-2 en un balón que perdió, en la elaboración no ofreció un nivel correcto y en el apartado defensivo tampoco sumó. Un partido más en el que muestra su habitual versión desde que llegó al Sevilla, la de no comparecer.

(5) Lucien Agoumé: metió el 2-2 en una muy buena acción desde la frontal con un disparo colocado al palo largo de Unai Simón, pero más allá de ello, su partido estuvo condicionado por una amarilla evitable en una tarde con una actuación poco destacada.

(7) Dodi Lukebakio: cuando parece que nada va con él es capaz de recibir en la derecha, mirar a su alrededor y prepararse un zarpazo desde fuera para que el Sevilla tuviera algo que decir en San Mamés. Hasta cuando pasa más desapercibido es trascendente. Titular siempre gracias al guante que tiene en su zurda.

(5) Stanis Idumbo: firmó una primera parte con alta incidencia ya que los de Almeyda volcaron el juego a su costado. De hecho, pudo anotar el 0-1 en un centro que desvió Paredes y encontró el palo. En el descanso, tras volver de lesión, dejó su sitio a Idumbo.

(5) Akor Adams: no cesó en pelear cada acción ofensiva. Ganó batallas aéreas, otras terrestres gracias a su físico y condiciona al rival. Le faltó el gol.

Dodi Lukebakio, del Sevilla FC, celebra tras marcar un gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Sevilla FC en San Mamés. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(5) Chidera Ejuke: una acción de mucho peligro que se perdió por el costado de la meta de Unai Simón y no mucho más.

(3) Adnan Januzaj: de momento no se encuentra explicación a la decisión de 'Almeyda' en su primera puesta en escena después de una pretemporada en blanco. Desdibujó al Sevilla, rompió la medular y propició que el Athletic se viniera arriba tras conseguir empatar a dos.

(Sc) Marcao: entró tras el error de Gudelj.

(Sc) Isaac Romero: ingresó en el 87' y le dio tiempo a fallar su habitual remate.