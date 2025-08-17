El nuevo proyecto de Almeyda en el Sevilla pasará su primer examen en San Mamés

La era de Matías Almeyda al frente del banquillo del Sevilla Fútbol Club comenzará de manera oficial en San Mamés contra el Athletic Club y lo hará tras una pretemporada de muchos empates y una sola victoria y derrota, en la que 'El Pelado' ha ido dotando a sus jugadores de la identidad que quiere que tenga su equipo.

El argentino compareció en la previa del choque para repasar la situación de su plantilla y marcar el camino que pretende seguir. "Hoy arranca un sueño, una liga con muchos ingredientes y estamos muy enfocados en lo que pretendemos. La predisposición de los futbolistas es excelente y el domingo comienza algo que tiene que ser lindo", señaló el entrenador, que en las últimas horas ha recibido las buenas noticias de las inscripciones de Akor Adams y Adnan Januzaj, éste último por petición suya.

Precisamente, han sido las inscripciones las que han marcado esta semana en el Sevilla, y ninguno de los tres fichajes, Alfon, Suazo y Vlachodimos, están en la citación, además de jugadores que no cuentan como Ferllo, Rafa Mir o Iheanacho. Además de los no inscritos, no estarán por lesión en Bilbao Ramón Martínez, Badé, Vargas, Joan Jordán y Tanguy Nianzou.

Pese a ello, Almeyda quiso dejar claro que no piensa buscar excusas: "Voy enfocado en lo mío, no puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí. Quiero que este equipo vuelva a conquistar a nuestro público y que los resultados lleguen, pero todo necesita tiempo".

Juanlu, la primera incógnita en la zaga de Almeyda

El estreno liguero del Sevilla FC en San Mamés llega con varios frentes abiertos en lo deportivo y también en lo administrativo. Si bien la portería parece despejada por la ausencia de Odysseas Vlachodimos en la web de LaLiga, con Orjan Nyland como titular indiscutible -su pretemporada además ha sido positiva- salvo sorpresa de última hora, en el lateral derecho la situación es mucho más incierta.

La figura de Juanlu Sánchez centra la atención. El canterano continúa en la dinámica del primer equipo a pesar de que su futuro inmediato apunta al Napoli, club con el que las conversaciones están muy avanzadas. Sin embargo, las negociaciones han introducido un elemento de duda: el conjunto italiano podría preferir que el futbolista no participe en el debut para evitar riesgos físicos que compliquen la operación. Di Marzio publicaba desde Italia que el lunes podría ser el día clave, finalmente, para desatascar la operación.

El tira y afloja entre mercado y necesidades deportivas coloca a Almeyda ante su primera gran decisión en defensa, pero el de Azul fue claro en la previa: "Mañana doy la lista de los jugadores que van a viajar y me gusta que lo sepan ellos primeros. Juanlu está entrenando con sus compañeros y mientras esté acá yo lo entreno de la misma manera que a los demás".

Salvo sorpresa Juanlu estará disponible y la lógica invita a pensar que será titular en el carril diestro. A su lado, Marcao y Kike Salas formarían la pareja de centrales, mientras que en el perfil izquierdo Adrià Pedrosa apunta a ocupar el puesto tras recuperarse de sus molestias, aunque Almeyda advirtió que aún no está preparado para disputar un partido completo. Castrín puede ser la alternativa al central brasileño.

Dudas con los recuperados y la sorpresa de Januzaj

Entre las novedades de la convocatoria destacan las inclusiones de Ejuke, Idumbo y Pedrosa, ya disponibles aunque no para completar los noventa minutos. Además, la gran sorpresa ha sido la presencia de Adnan Januzaj, finalmente inscrito en LaLiga tras aceptar una importante rebaja salarial. Antes de conocerse lo del extremo, Akor Adams fue inscrito en la mañana del sábado y apunta a la titularidad.

El belga, que parecía tener la puerta de salida abierta desde el inicio del verano, se queda en Nervión como apuesta personal de Almeyda, quien valoró su actitud y su esfuerzo físico en las últimas semanas. El atacante llevará el dorsal 24 y tratará de reivindicarse en un curso en el que parte con una segunda oportunidad.

En total, el técnico viajará a Bilbao con 22 futbolistas, entre ellos siete canteranos, reflejo de la situación actual de la plantilla. Aun así, Almeyda se mostró optimista: "Hay una frase que es 'Sevilla no se rinde' y la tomé de verdad. No es excusa para el partido, iremos a luchar con las armas que tenemos y sin excusas, respetando al gran rival que vamos a enfrentar pero pensando que podemos lograr cosas buenas".

No sólo Akor Adams y Adnan Januzaj serán las novedades de última hora que presente el Sevilla en Bilbao, ya que también estará sobre el campo Erik Lamela, que regresa a Nervión como asistente de Almeyda en su staff tras anunciar su retirada recientemente.

"El argentino, que acaba de colgar las botas, viajó ya con la expedición a Bilbao. Erik Lamela regresa al Sevilla FC solo un año después. El argentino, que disputó 92 partidos oficiales en las tres temporadas en las que vistió la camiseta sevillista, anunció hace unos días su retirada como futbolista tras jugar la última campaña en el AEK de Atenas, precisamente a las órdenes de Matías Almeyda. De este modo, Lamela se incorpora como asistente al staff técnico de su compatriota y este sábado ya se desplazó con la expedición a Bilbao, donde el equipo afrontará su estreno liguero este domingo ante el Athletic Club", comunicó en su web la entidad nervionense.

Así llega el Athletic Club de Valverde al inicio liguero El cuarto puesto logrado por los de Ernesto Valverde, solo superados en la tabla por Barça, Real Madrid y Atlético, les permitirá afrontar este curso la Liga de Campeones. Compaginar LaLiga con la máxima competición continental será un reto mayúsculo para los 'leones', que aspiran a encadenar, por primera vez desde 1985, dos clasificaciones para la 'Champions'. Para ello, podrán seguir contando con una de sus referencias en ataque, Nico Williams, que resistió los cantos de sirena de Can Barça y volverá a liderar un proyecto al que se suman jugadores como Robert Navarro y Jesús Areso. A la baja por dopaje de Yeray Álvarez se suman también este domingo las de los lesionados Unai Egiluz, Oihan Sancet, Unai Gómez y Beñat Prados.

Sobre el Athletic, el entrenador argentino tuvo palabras de respeto: “Tienen un gran entrenador y un sistema de juego adaptado. Han hecho una buena pretemporada y cuentan con grandísimos jugadores. Nosotros también tenemos jugadores de calidad y vamos con la ilusión de arrancar bien”.

Después de conocer las inscripciones del sábado, esta podría ser la alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Idumbo y Akor Adams. Francisco José Hernández Maeso arbitrará la contienda en San Mamés.