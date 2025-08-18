Agoumé: "Cada vez que defendemos esta camiseta tenemos que darlo todo"

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado en San Mamés en la primera jornada de LaLiga EA Sports en la que Matías Almeyda se estrenaba al frente de la nave blanquirroja. No tuvo un gran inicio de partido y las debilidades en defensa lo condenaron al descanso con un 2-0 difícil de remontar, que si bien consiguió empatar, volvió a encajar en las postrimerías tras un nuevo error grosero en la zaga.

Al término del encuentro, el entrenador argentino se mostró contrariado por el penalti que cometió Juanlu en el 1-0 y destacó la actitud del equipo en el segundo tiempo, yendo a por el partido y logrando el 2-2 tras dos muy buenos goles de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé.

Fue precisamente el mediocentro internacional sub-21 por Francia el que atendió a los medios del Sevilla analizando el choque con los de Ernesto Valverde: "La segunda parte hemos salido con intenciones mejores. Hemos tenido ocasiones claras y ellos en un contragolpe nos han hecho el tercero. Hay cosas positivas a sacar de este partido. Nosotros sabemos que no hemos hecho una primera parte muy buena y hemos salido bien en la segunda. Hemos hecho dos goles. Hemos dado la cara contra un gran rival. Cada vez que defendemos esta camiseta tenemos que darlo todo. Vamos a seguir haciéndolo".

Penalti de Juanlu a Nico Williams

Fue en el minuto 36 cuando un derribo de Juanlu a Nico Williams alteró el guion del partido con Francisco José Hernández Maeso decretando la pena máxima. Así lo vio y expresó Lucien Agoumé: "Casi no lo toca. Tengo que ver las imágenes pero mas no te puedo decir. Yo no lo sé pero no ha hecho falta Juanlu. Me ha dicho que casi no lo toca. Los árbitros tienen el VAR para mejorar el partido, para no penalizar a los equipos. Siguen los mismos errores. Nosotros tenemos que focalizar en nosotros y seguir trabajando. Vamos a salir a ganar el próximo partido en casa".

Kike Salas: "Se nos fue el empate, contento por la reacción"

También pasó por los micrófonos tras el partido Kike Salas, que manifestó que fue "un partido muy duro". "No supimos presionar bien en la primera mitad y hemos dejado muchos espacios. El penalti, Juanlu tuvo la posicion ganada. Me quedo con la decisión del equipo y su reacción. Se nos va el empate. Contento por la reacción. En la primera parte no nos salieron las cosas como queríamos, el mister nos dijo que compitiéramos, las segundas jugadas y orgulloso de lo que hemos hecho".

Además de ofrecer su versión sobre el partido, se mostró ilusionado por el estreno en el Ramón Sánchez-Pizjuán del lunes que viene contra el Getafe CF en la jornada 2 de LaLiga EA Sports: "Ya estamos pensando en la semana que viene. Increíble su apoyo, estuvimos escuchando todo el partido a nuestra afición. Le agradecemos el apoyo y le devolveremos todo con victorias y alegrías".

Dodi Lukebakio, del Sevilla FC, celebra tras marcar un gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Sevilla FC en San Mamés. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Dodi Lukebakio: "El fútbol son detalles"

El último en hablar en San Mamés fue otro protagonista de la segunda parte, Dodi Lukebakio, que con su golazo metió al Sevilla FC en el partido que se terminó escapando al final: "El fútbol son detalles. Creo que hemos demostrado una buena mentalidad en la segunda parte. Estoy muy contento por la mentalidad del equipo. Puedes ver que tenemos una buena mentalidad y estamos en el buen camino. Creo que la próxima vez es importante empezar así desde el inicio. Lo más importante es que hemos mostrado que somos capaces de marcar goles. El próximo es en casa e intentaremos ganar. Somos el Sevilla".

Para el extremo belgacongoleño, tampoco fue penalti: "Para mí no es penalti. Lo vi de lejos y no es fácil saberlo. Al final es la decisión del árbitro. Como te digo la reacción fue más importante. Tenemos que levantarnos y mostrar la próxima vez que podemos ganar. Estoy muy contento de ayudar al equipo pero si no ganamos no sirve para nada. Para mí lo más importante es la reacción del equipo".