El delantero del Sevilla Rafa Mir llega cedido al Elche

"El Sevilla FC y el Elche CF han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada de Rafa Mir. El delantero, que llegó a Nervión en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton Wanderers, ya jugó como cedido el pasado ejercicio en el Valencia CF, con un balance de 22 partidos oficiales, dos goles y dos asistencias. Previamente, en sus tres primeras temporadas como jugador sevillista, participó en un total de 105 partidos oficiales, en los que consiguió anotar 24 goles y ofreció dos asistencias. El Sevilla FC quiere desear a Rafa Mir la mejor de las suertes en esta próxima temporada".

"El Elche Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rafa Mir, que vestirá la camiseta franjiverde hasta final de temporada. Su incorporación incluye una opción de compra a favor del Club. Rafael Mir Vicente (Cartagena, 18/06/1997) es un delantero con una contrastada trayectoria en el fútbol español e internacional. Formado en las canteras del Valencia CF y FC Barcelona, dio el salto al fútbol profesional en el Wolverhampton inglés antes de brillar en la UD Las Palmas y la SD Huesca, donde destacó como uno de los atacantes más goleadores de LaLiga. Su rendimiento le llevó al Sevilla FC, con el que ha disputado competiciones europeas y con quien conquistó la UEFA Europa League. Delantero potente, con capacidad de remate en ambas piernas y un gran juego aéreo, Rafa Mir llega al Martínez Valero con la ambición de firmar una temporada marcada por los goles y el trabajo en equipo. Internacional en categorías inferiores, fue pieza clave en la Selección Española sub-21 que logró la Eurocopa de 2019. Además, el delantero murciano consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021). Con experiencia, olfato goleador y hambre de triunfos, Rafa Mir se suma al proyecto franjiverde para reforzar el ataque".