Tras más de dos meses de negociaciones, el Sevilla vende a Juanlu al Nápoles
El club italiano pagará 18 millones de euros más otros tres posibles en variables
El Sevilla y el Nápoles han alcanzado, a última hora de este miércoles, un acuerdo para el traspaso del lateral derecho Juan Luis Sánchez Juanlu, por quien el vigente campeón de la Serie A pagará 18 millones de euros de fijo más otros tres posibles en variables, según informaron a EFE fuentes de la operación.
Juanlu, internacional en divisiones inferiores y campeón olímpico con España en París 2024, acordó hace más de un mes los términos de su contrato por cinco campañas con el Nápoles, con el que negoció con permiso del Sevilla cuando, en junio, su director deportivo, Giovanni Manna, acudió a las oficinas del Sánchez-Pizjuán para negociar su fichaje.
Su homólogo sevillista, Antonio Cordón, rechazó las primeras ofertas de los italianos debido a que eran inferiores a las que habían presentado algunos clubes de la Premier League inglesa, como el Wolverhampton Wanderers, pero el deseo del futbolista de jugar en el Nápoles ha terminado decidiendo su destino.
Pese a que su traspaso era inminente, Juanlu disputó completo el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports que el Sevilla perdió (3-2) el domingo en San Mamés, lo que elevó sus participaciones oficiales con el primer equipo -con el que debutó en diciembre de 2021- a 75, en los que ha marcado 6 goles y ha repartido 9 asistencias.
