En el Sevilla Fútbol Club gusta Julián Araujo, lateral derecho del Bournemouth

La situación de Juanlu Sánchez y de José Ángel Carmona en el Sevilla Fútbol Club no está nada clara y el quinteño cuenta con muchas opciones de terminar de hacer las maletas para irse al SSC Napoli en el tramo final del mercado de fichajes, como el visueño tenía al Nottingham Forest hasta el frenazo de este viernes.

Las dos negociaciones estaban en puntos separados y la vinculada con los italianos es la factible, ya que ElDesmarque informa que Carmona ha declinado la propuesta de los de Nuno Espirito Santo, entrenador por ahora del Nottingham.

Ante ello, en el Sevilla Fútbol Club hay un nombre encima de la mesa por si Juanlu Sánchez pone rumbo al Napoli. Como ha podido saber El Correo de Andalucía, Julián Araujo, lateral diestro del Bournemouth que dirige Andoni Iraola, es una de las opciones encima de la mesa.

Julián Araujo, muy del gusto de la secretaría técnica del Sevilla

En la mesa de Antonio Cordón hay un jugador que ha venido siguiendo en las últimas fechas la secretaría técnica nervionense como informa este medio. Su nombre es Julián Araujo y es el lateral derecho suplente del veterano y capitán del Bournemouth Adam Smith.

El interés, que consta a fuentes cercanas al jugador internacional por México nacido en Lompoc, California (Estados Unidos), como también ratifican fuentes nervionenses, es cierto y es una opción encima de la mesa, sobre todo si el que sale es Juanlu Sánchez, situación que obligaría a la entidad blanquirroja a buscar un sustituto de nivel, como de Loïc Badé -manos a la obra están- antes de que la ventana veraniega de fichajes eche el telón.

Es más, como puede saber El Correo de Andalucía, si el interés trascendiera y hubiera una negociación, esta siempre se daría en el marco de una cesión, puesto que el Sevilla tampoco está en disposición de afrontar un traspaso por Araujo cuando su valor de mercado es de 9 millones de euros según Transfermarkt. El salario del diestro tampoco sería un inconveniente llegado el momento.

Además de no poseer pasaporte comunitario, algo que dificulta su llegada al estar Marcao y Suazo y cubrir del todo el cupo con Araujo si se hiciera, otro de los inconvenientes con el equipo que dirige Andoni Iraola en la Premier League es que Max Aarons, quien estuviera cedido en el Valencia, ha salido bajo la misma fórmula al Rangers escocés.

Esta situación ha desencadenado que Julián Araujo albergue opciones de ser esta temporada una alternativa real a Adam Smith, que aunque sea el capitán tiene 34 años y ambos podrían turnarse en el perfil diestro de la defensa de los del Vitality Stadium. Transmiten a este periódico que, sin estar bloqueada ni mucho menos la salida de Julián Araujo si le aseguran minutos de calidad, el americano tampoco está descontento en Inglaterra.

Juanlu lucha con Robert Navarro durante el partido de LaLiga que Athletic de Bilbao y Sevilla FC disputan en San Mamés. / Miguel Tona / EFE

Juanlu, en stand by mientras el Napoli encuentra recambio a Lukaku

El técnico Matías Almeyda sigue disponiendo de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona. Ambos están en medio de negociaciones con otros clubes: el primero con el Napoli y el segundo con el Nottingham Forest.

En el caso de Juanlu, la operación con el conjunto italiano si se cierra no tendrá muchas más novedades en términos económicos que las actuales, con Sevilla y Napoli acordando un traspaso de 17 millones de euros en total. El Napoli confía en cerrarlo.

La operación se encuentra en su fase final, aunque la reciente lesión de Romelu Lukaku ha llevado al director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, a enfocar su atención en posibles refuerzos para la delantera —como Rasmus Højlund—, lo que ha ralentizado ligeramente el cierre del fichaje de Juanlu. A pesar de este retraso, las conversaciones se reanudarán cuando el frente del ataque napolitano esté resuelto o bien encaminado.

Maroan Sannadi Harrouch, del Athletic Club, disputa el balón con José Ángel Carmona, del Sevilla FC, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Sevilla FC en San Mamés. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Carmona rechaza al Nottingham y apuesta por seguir en el Sevilla

En cuanto a José Ángel Carmona, la situación es diferente. Aunque Sevilla y Nottingham Forest llegaron a un acuerdo económico —una oferta de 9 millones fijos más 2 en variables—, es el propio jugador quien no se ha convencido para irse a Inglaterra.

Uno de los factores que ha podido generar incertidumbre en Carmona, además de una oferta que tampoco ha satisfecho sus pretensiones como avanzó ElDesmarque, es que en el club británico no está asegurada la continuidad de su actual entrenador, Nuno Espírito Santo.

Mientras en el Sevilla tras el traspaso de Loïc Badé urgen ventas para poder seguir inscribiendo a los tres fichajes de verano, José Ángel Carmona parece que ha dado un paso atrás en su salida y la de Juanlu, sin estancarse, sufre un retroceso por los planes del Napoli en la delantera ante la lesión de Lukaku, postergando la operación con el quinteño a próximos días.

Julián Araujo, una opción de final de mercado si hay novedades de aquí a su cierre con la salida del quinteño además de otras más para permitir primero que entren en la web de LaLiga Alfon, Suazo y Vlachodimos y que se genere un espacio salarial para encajar al internacional mexicano.